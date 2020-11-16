https://ria.ru/20201116/pokupka-1584756244.html

Стали известны регионы с самой высокой доступностью покупки автомобилей

Стали известны регионы с самой высокой доступностью покупки автомобилей

Примерно каждая четвертая российская семья может позволить себе купить новую недорогую машину за 550 тысяч рублей, а среднюю по стоимости машину могут... РИА Новости, 16.11.2020

2020-11-16T00:29

2020-11-16T00:29

2020-11-16T12:26

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общество

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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Примерно каждая четвертая российская семья может позволить себе купить новую недорогую машину за 550 тысяч рублей, а среднюю по стоимости машину могут приобрести лишь 12% семей, при этом лидером рейтинга стали северные регионы, а наименьшие шансы на покупку новых автомобилей оказались у жителей Северного Кавказа, свидетельствует исследование РИА Новости.Прирост продажНесмотря на экономические трудности из-за короновируса, российский рынок автомобилей чувствует себя вполне неплохо. За десять месяцев 2020 года в России было продано 1,2 миллиона новых автомобилей, а в сентябре и октябре наблюдается прирост продаж относительно результатов 2019 года. Где-то эпидемия даже немного помогла, так как часть людей, боясь заразиться в общественном транспорте, теперь предпочитают личные автомобили.Кроме того, были расширены государственные программы поддержки автопрома, которые предполагают скидки и льготные кредиты для некоторых покупателей автомобилей. Также из-за общего снижения ставок в экономике автокредиты стали доступнее для большего числа покупателей.Однако текущая доступность автомобилей все равно заметно ниже, чем в пиковые прошлые годы. Например, в 2012 году было продано 2,9 миллиона новых автомобилей, а российский авторынок стал вторым в Европе, когда по числу новых проданных машин Россия уступала лишь Германии.Для оценки региональных различий по доступности покупки нового автомобиля эксперты РИА Новости провели исследование и составили рейтинг регионов по доле семей, которые могут позволить себе приобрести новую машину в кредит и оплачивать текущие расходы, связанные с ее эксплуатацией.Как показали результаты рейтинга, доступность автомобиля для российских семей пока в среднем остается не очень высокой, но в перспективе последних трех-пяти лет она демонстрирует тенденцию к росту — как за счет роста номинальных зарплат, так и за счет снижения ставок по автокредитам. При этом доступность очень дифференцирована в географическом разрезе.Как считали рейтингВ качестве индикатора доступности в рейтинге выступает доля семей, которые имеют возможность осуществлять ежемесячный платеж при приобретении нового автомобиля в кредит, тратить деньги на надлежащее полное содержание автомобиля и осуществлять повседневные расходы.Эта доля оценивалась на основе распределения работающих по величине зарплат в каждом регионе. Объем кредита рассчитывался при первоначальном взносе в 20% от стоимости машины и сроке кредита три года. Помимо кредита, учитывались и другие расходы, связанные с пользованием автомобилем: каско, ОСАГО, стоимость бензина, текущее обслуживание, ТО, покупка и сезонная смена резины, налоги, платные парковки и ряд других. Расчет осуществлялся на основе данных за 2019 и 2020 годы.Семейные доходы от трудовой деятельности учитывали выплату НДФЛ и были скорректированы в соответствии с региональным прожиточным минимумом на каждого члена семьи.Согласно модели предполагалось, что одна половина средств, оставшихся после вычета из семейного бюджета прожиточных минимумов, идет на содержание автомобиля и выплаты по кредиту, а вторая половина семейного бюджета — на прочие расходы. Анализ проведен независимо для девяти типов состава семьи. Результирующая доля определена как средневзвешенное значение из этих девяти типов. Рассмотрены семьи, в которых хотя бы один человек имеет работу.Зарплаты, стоимость страхования, стоимость бензина, расходы на содержание автомобиля и прочие параметры учитывались для каждого региона в отдельности.Для регионов Крайнего Севера, Москвы и Санкт-Петербурга расход топлива автомобилей брался как равный городским условиям, для других регионов расход считался из показателей смешанного цикла.Для Чукотки в связи с отсутствием официальных дилеров предполагалась доставка новой автомашины из другого региона, что увеличивает стоимость машины на 80-150 тысяч рублей.Разница в доступности автомобилейВ среднем в 2020 году в России доля семей, для которых доступно приобретение в кредит и владение новым недорогим автомобилем стоимостью 550 тысяч рублей, рассчитанная по методологии рейтинга, составила 28,3%, что несколько меньше, чем в рейтинге 2019 года. При этом доля семей, для которых доступен средний по стоимости автомобиль стоимостью 1,4 миллиона рублей, составила 12%.Небольшое снижение доступности определяется относительно быстрым ростом стоимости автомобилей. Доля семей, которым доступен автомобиль премиум-класса, несколько выросла и составила два процента, что связано с опережающим ростом зарплат высокооплачиваемых работников в экономически развитых регионах.Как показали результаты исследования, доступность покупки нового автомобиля в кредит в регионах очень сильно различается. Если у региона — лидера рейтинга доля семей, для которых доступна покупка в кредит и содержание нового недорогого автомобиля, составляет почти 67%, то у региона, занимающего нижнюю позицию рейтинга, эта доля в 14 раз меньше, а в среднем пятерка лидеров опережает пятерку аутсайдеров по доле семей, которым доступна покупка автомобиля, в 7,5 раза.Эксперты отмечают, что за прошедший год разница между лидерами и регионами, замыкающими рейтинг, выросла. В целом такой уровень дифференциации в первую очередь свидетельствует о крайней неоднородности доходов в различных регионах страны, а также о заметной дифференциации распределения зарплат даже внутри отдельных регионов.Регионы — лидеры по доступности автомобилейСогласно результатам рейтинга, лишь в семи регионах более половины среднестатистических семей могут без определенных проблем купить в кредит и содержать новый автомобиль. Еще в двух регионах доля семей близка к 50%, а неплохой уровень доступности машин (от 30% до 43%) наблюдается еще в 13 регионах.Лидером рейтинга стал Ямало-Ненецкий автономный округ, где исторически фиксируются одни из самых высоких зарплат в России. Помимо Ямало-Ненецкого АО, еще в восьми регионах более 45% семей могут приобрести в кредит и обслуживать новый автомобиль за 550 тысяч рублей. Таким образом, в этот список регионов-лидеров попали: Ямало-Ненецкий АО — 66,7%; Чукотский АО — 61,8%; Магаданская область — 54,8%; Москва — 53,9%; Ханты-Мансийский АО — Югра — 53,8%; Сахалинская область — 53,5%; Ненецкий АО — 51,4%; Санкт-Петербург — 48,8% и Камчатский край — 46,6%.Большая часть лидеров — это северные регионы, их лидерство неудивительно — высокие зарплаты и значительная доля семей, состоящая из молодых работников без детей, определяют высокую доступность автомобилей, даже несмотря на относительно высокие цены на страховки, топливо и стоимость ремонта. Нахождение двух главных городов России в числе регионов — лидеров по доступности также не удивляет, учитывая относительно высокие зарплаты в Москве и Санкт-Петербурге.В части регионов — лидеров по доступности средних по стоимости автомобилей и премиальных автомобилей ситуация практически идентичная доступности недорогих автомобилей. Лидирующими регионами по доле семей, способных купить в кредит машину премиум-класса (стоимостью 5,5 миллиона рублей), являются ЯНАО (11,2% семей) и Чукотка (9,7% семей).Московские семьи располагаются на третьем месте по доступности покупки премиальных автомобилей с результатом девять процентов. При этом в Москве очень дорогих машин явно больше, чем девять процентов. Это может объясняться тем, что в исследовании рассматривались только трудовые доходы, а в Москве многие имеют большие доходы от финансовых операций (вклады, биржевая торговля), от собственности (аренда, рента) и от собственного бизнеса.Кроме того, "богачи" из других регионов России часто значительное количество времени живут в Москве и пользуются в столице дорогими машинами. При этом, согласно исследованию, в 33 регионах России хотя бы один процент семей могут себе позволить содержать и приобрести премиальный автомобиль.Новые автомобили доступны не всемКак показали результаты рейтинга, для большого количества семей в значительной части регионов России приобретение нового даже недорогого автомобиля (550 тысяч рублей) без значительных сбережений является трудно реализуемой задачей. В 18 регионах менее 15% семей могут приобрести в кредит и без особых сложностей обслуживать новый недорогой автомобиль. Стоит отметить, что четыре года назад таких регионов было более 40, то есть доступность в небогатых регионах увеличивается.По всей видимости, жители небогатых регионов в большей степени предъявляют спрос на подержанные машины, а также заметно ограничивают расходы на собственный транспорт. В частности, небогатые автовладельцы отказываются от необязательных страховок, осуществляют самостоятельное обслуживание автомобиля, а также ограничивают дальность и частоту поездок, чтобы меньше платить за бензин.Невысокая доступность автомобилей в регионах, занимающих нижние позиции в рейтинге, которые в основном представлены национальными республиками, во многом объясняется двумя факторами. С одной стороны, в таких регионах традиционно большой средний состав семей, что предопределяет низкий скорректированный семейный доход после вычета прожиточного минимума на каждого члена семьи.С другой стороны, в экономически слабых регионах наблюдаются невысокие зарплаты и зачастую высокая безработица, поэтому среднесемейные доходы от трудовой деятельности здесь невысоки.Замыкают пятерку рейтинга Республика Ингушетия, где лишь 4,8% семей могут позволить себе приобрести новый автомобиль за 550 тысяч рублей, Чеченская Республика, где шести процентам семей доступен новый недорогой автомобиль, Республика Дагестан (8,2%), Кабардино-Балкарская Республика (9,3%) и Карачаево-Черкесская Республика (десять процентов).Высокие ставки по автокредитамКак показали результаты исследований РИА Новости, дифференциация в доступности автомобилей очень высокая между регионами России, а основной вклад в эту разницу вносят различия в уровнях оплаты труда. Безусловно, стоимость страховок, бензина и ремонта автомобилей оказывают также ощутимое влияние, но радикально поменять ситуацию данные факторы не способны.Кроме того, можно сказать, что процентные ставки по автокредитам зачастую остаются на относительно высоком уровне (около десяти процентов). Они снижаются в рамках акций автопроизводителей и программ господдержки, но в среднем за автокредиты приходиться платить достаточно высокую цену. В плане процентных ставок в среднесрочной перспективе эксперты ожидают снижения, что должно позитивно сказаться на доступности автомобилей, особенно для регионов в середине рейтинга.Как отмечают эксперты, в 2021 году можно ожидать небольшого роста доступности машин (плюс один-два процентных пункта) из-за роста зарплат и более умеренного роста стоимости автомобилей, однако радикально ситуация не поменяется.

https://ria.ru/20200912/benzin-1577124163.html

https://ria.ru/20201109/naskolko-vyrastut-tseny-na-avtomobili--1583424317.html

https://ria.ru/20201109/dtp-1583676133.html

https://ria.ru/20200909/toplivo-1576966221.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, осаго, авто, москва, общество