https://ria.ru/20201116/poezd-1584861992.html

При сходе с рельсов 12 цистерн с мазутом под Владимиром пострадал человек

При сходе с рельсов 12 цистерн с мазутом под Владимиром пострадал человек

Один человек получил травмы в результате схода с рельсов 12 цистерн с мазутом в районе станции "Новки-1" во Владимирской области, сообщает ГУМЧС по региону. РИА Новости, 16.11.2020

2020-11-16T16:24

2020-11-16T16:24

2020-11-16T16:24

горьковская железная дорога

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

владимирская область

происшествия

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ВОРОНЕЖ, 16 ноя - РИА Новости. Один человек получил травмы в результате схода с рельсов 12 цистерн с мазутом в районе станции "Новки-1" во Владимирской области, сообщает ГУМЧС по региону.Ране сообщалось, что около 14.42 мск понедельника в районе станции "Новки-1" Горьковской железной дороги произошел сход вагонов с дизельным топливом."По предварительной информации, сошло с рельсов 12 цистерн с мазутом, пострадал 1 человек, нарушены габариты двух путей", - говорится в сообщении.На место происшествия выехали пожарные Главного управления МЧС России по Владимирской области и сотрудники Камешковского пожарно-спасательного гарнизона."На месте проводится работа по недопущению возгорания сошедших с рельсов вагонов с горюче-смазочными материалами", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20201108/poezd-1583618306.html

владимирская область

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горьковская железная дорога, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), владимирская область, происшествия