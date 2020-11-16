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Несколько вагонов с дизельным топливом сошли с рельсов под Владимиром
Несколько вагонов с дизельным топливом сошли с рельсов под Владимиром
Несколько вагонов с дизельным топливом сошли с рельсов в районе станции "Новки-1" во Владимирской области, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС по региону. РИА Новости, 16.11.2020
2020-11-16T16:02
2020-11-16T16:02
2020-11-16T16:11
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
владимирская область
происшествия
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ВОРОНЕЖ, 16 ноя - РИА Новости. Несколько вагонов с дизельным топливом сошли с рельсов в районе станции "Новки-1" во Владимирской области, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС по региону."В районе станции Новки-1 произошел сход вагонов. Информация об этом поступила в главное управление МЧС по Владимирской области в 14.42 мск... Это состав грузовой, перевозил дизельное топливо", - сказал собеседник агентства.На место выехали сотрудники ГУМЧС по региону. Собеседник агентства добавил, что информация о количестве вагонов, разливе топлива и пострадавших уточняется.
https://ria.ru/20201105/elektrichka-1583274190.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), владимирская область, происшествия