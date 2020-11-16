https://ria.ru/20201116/poezd-1584857946.html

Несколько вагонов с дизельным топливом сошли с рельсов под Владимиром

Несколько вагонов с дизельным топливом сошли с рельсов под Владимиром

Несколько вагонов с дизельным топливом сошли с рельсов в районе станции "Новки-1" во Владимирской области, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС по региону. РИА Новости, 16.11.2020

2020-11-16T16:02

2020-11-16T16:02

2020-11-16T16:11

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

владимирская область

происшествия

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ВОРОНЕЖ, 16 ноя - РИА Новости. Несколько вагонов с дизельным топливом сошли с рельсов в районе станции "Новки-1" во Владимирской области, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС по региону."В районе станции Новки-1 произошел сход вагонов. Информация об этом поступила в главное управление МЧС по Владимирской области в 14.42 мск... Это состав грузовой, перевозил дизельное топливо", - сказал собеседник агентства.На место выехали сотрудники ГУМЧС по региону. Собеседник агентства добавил, что информация о количестве вагонов, разливе топлива и пострадавших уточняется.

https://ria.ru/20201105/elektrichka-1583274190.html

владимирская область

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), владимирская область, происшествия