https://ria.ru/20201116/pobochki-1584888933.html

Стало известно о новой "побочке" вакцины Pfizer от коронавируса

Стало известно о новой "побочке" вакцины Pfizer от коронавируса

Один из участников испытаний разработанной Pfizer и BioNTech вакцины от коронавируса рассказал радиостанции RAC1 о похожих на грипп симптомах, возникших на... РИА Новости, 16.11.2020

2020-11-16T18:36

2020-11-16T18:36

2020-11-16T18:50

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коронавирус covid-19

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сша

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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Один из участников испытаний разработанной Pfizer и BioNTech вакцины от коронавируса рассказал радиостанции RAC1 о похожих на грипп симптомах, возникших на следующий день после введения препарата."Лихорадка, недомогание и общая слабость. Но все это продолжалось около пяти часов", — рассказал испанец Мигель Фернандес, живущий в США.Мужчина получил две дозы вакцины. По его словам, руководитель исследования предупредил, что люди, у которых были побочные эффекты после первого приема препарата, имели еще более сильную реакцию организма на повторный ввод вакцины.По словам Фернандеса, в день вакцинации у него появились жар, слабость, дискомфорт, а место укола опухло."Как будто бы я подхватил очень серьезный грипп. Однако так же, как это было после введения первой дозы, симптомы исчезли на следующий день", — поделился участник испытаний.В тестировании вакцины приняли участие более 43 тысяч человек в шести странах. Ранее уже сообщалось о побочных эффектах от этого препарата. Так, участники испытаний жаловались на головную боль, ломоту и жар. Многие сравнивали ощущения с "тяжелым похмельем".Испытание новой вакцины проходило "вслепую": пациенты не знали, вкалывают ли им Pfizer или плацебо.Ранее немецкая компания BioNTech и американская фармацевтическая фирма Pfizer сообщили об успешной третьей фазе клинических испытаний вакцины, показавшей более чем 90-процентную эффективность от COVID-19. Заявку на регистрацию препарата в США планируют подать уже в ноябре.Пандемия коронавируса охватила почти весь мир. Всего заражены более 54 миллионов человек, из которых свыше 1,3 миллиона скончались. Больше всего случаев инфицирования зафиксировано в США, Индии и Бразилии.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201116/vaccine-1584870110.html

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коронавирус covid-19, здоровье - общество, сша, общество