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Невеста не пустила свидетельницу на свадьбу из-за "ужасного" платья
Невеста не пустила свидетельницу на свадьбу из-за "ужасного" платья
Пользовательница Reddit рассказала, что попросила свидетельницу не присутствовать на своей свадьбе после того, как они поссорились из-за платья. РИА Новости, 16.11.2020
2020-11-16T06:14
2020-11-16T06:14
коронавирус covid-19
женщины
свадьба
в мире
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Пользовательница Reddit рассказала, что попросила свидетельницу не присутствовать на своей свадьбе после того, как они поссорились из-за платья.По словам девушки, она сама купила наряды для подружек невесты, потому что желала, чтобы они были одного цвета. Кроме того, она не хотела подвергать их риску заражения коронавирусом в магазине.Однако свидетельница якобы не посоветовалась с ней и купила себе белое платье. По мнению невесты, этот наряд ей "совсем не подходит", и девушка не должна идти в нем на мероприятие. Тогда свидетельница покрасила платье с помощью кофе. Невеста считает, что это придало ему цвет "кожи".После этого невеста предложила подруге надеть согласованное платье или заплатить ей за него. В ходе ссоры по телефону подруга назвала пользовательницу навязчивой и заявила, что ей вообще не стоит выходить замуж. В ответ невеста хладнокровно сказала свидетельнице не приходить на свадьбу и положила трубку.
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коронавирус covid-19, женщины, свадьба, в мире

Невеста не пустила свидетельницу на свадьбу из-за "ужасного" платья

06:14 16.11.2020
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкНевеста
Невеста - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Пользовательница Reddit рассказала, что попросила свидетельницу не присутствовать на своей свадьбе после того, как они поссорились из-за платья.
По словам девушки, она сама купила наряды для подружек невесты, потому что желала, чтобы они были одного цвета. Кроме того, она не хотела подвергать их риску заражения коронавирусом в магазине.

"Я позаботилась о том, чтобы все были довольны, и заказала темно-бордовые платья", — отметила пользовательница.

Однако свидетельница якобы не посоветовалась с ней и купила себе белое платье. По мнению невесты, этот наряд ей "совсем не подходит", и девушка не должна идти в нем на мероприятие. Тогда свидетельница покрасила платье с помощью кофе. Невеста считает, что это придало ему цвет "кожи".
"Оно ужасно, она в нем выглядит обнаженной, и я не хочу, чтобы это было запечатлено на моих свадебных фотографиях", — пожаловалась она.
После этого невеста предложила подруге надеть согласованное платье или заплатить ей за него. В ходе ссоры по телефону подруга назвала пользовательницу навязчивой и заявила, что ей вообще не стоит выходить замуж. В ответ невеста хладнокровно сказала свидетельнице не приходить на свадьбу и положила трубку.
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