https://ria.ru/20201116/plate-1584764258.html

Невеста не пустила свидетельницу на свадьбу из-за "ужасного" платья

Невеста не пустила свидетельницу на свадьбу из-за "ужасного" платья

Пользовательница Reddit рассказала, что попросила свидетельницу не присутствовать на своей свадьбе после того, как они поссорились из-за платья. РИА Новости, 16.11.2020

2020-11-16T06:14

2020-11-16T06:14

2020-11-16T06:14

коронавирус covid-19

женщины

свадьба

в мире

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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Пользовательница Reddit рассказала, что попросила свидетельницу не присутствовать на своей свадьбе после того, как они поссорились из-за платья.По словам девушки, она сама купила наряды для подружек невесты, потому что желала, чтобы они были одного цвета. Кроме того, она не хотела подвергать их риску заражения коронавирусом в магазине.Однако свидетельница якобы не посоветовалась с ней и купила себе белое платье. По мнению невесты, этот наряд ей "совсем не подходит", и девушка не должна идти в нем на мероприятие. Тогда свидетельница покрасила платье с помощью кофе. Невеста считает, что это придало ему цвет "кожи".После этого невеста предложила подруге надеть согласованное платье или заплатить ей за него. В ходе ссоры по телефону подруга назвала пользовательницу навязчивой и заявила, что ей вообще не стоит выходить замуж. В ответ невеста хладнокровно сказала свидетельнице не приходить на свадьбу и положила трубку.

https://ria.ru/20201029/koltso-1582102019.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, женщины, свадьба, в мире