https://ria.ru/20201116/patrushev-1584845928.html

В России удалось остановить рост наркомании, заявил Патрушев

В России удалось остановить рост наркомании, заявил Патрушев

Совет безопасности России констатировал, что за последние 10 лет рост наркомании в стране удалось остановить, заявил журналистам секретарь Совета безопасности... РИА Новости, 16.11.2020

2020-11-16T15:05

2020-11-16T15:05

2020-11-16T15:05

россия

здоровье - общество

владимир путин

николай патрушев

безопасность

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Совет безопасности России констатировал, что за последние 10 лет рост наркомании в стране удалось остановить, заявил журналистам секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.На заседании Совбеза, которое в понедельник провел президент России Владимир Путин, рассматривался проект новой стратегии государственной антинаркотической политики РФ до 2030 года."Сегодня Совет безопасности России обсудил итоги реализации стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года и констатировал, что за десять лет с момента ее принятия удалось стабилизировать наркоситуацию и остановить рост наркомании в стране", - сказал Патрушев по итогам заседания."Общее количество зарегистрированных наркопотребителей и число лиц, совершивших преступления в состоянии наркотического опьянения, снизилось на треть. За это время правоохранительными органами пресечено 2,2 миллиона наркопреступлений, из незаконного оборота изъято почти 300 тонн наркотиков", - добавил секретарь Совбеза.Также, по словам Патрушева, принято более 200 нормативных правовых актов в этой сфере, в том числе усилена уголовная ответственность за сбыт и контрабанду наркотиков, введена административная ответственность иностранных граждан в виде их выдворения за пределы страны за потребление наркотических средств. Повысилась и эффективность межведомственного взаимодействия, заявил Патрушев.

https://ria.ru/20201116/narkotiki-1584838752.html

https://ria.ru/20201116/kontrol-1584835595.html

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россия, здоровье - общество, владимир путин, николай патрушев, безопасность