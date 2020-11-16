https://ria.ru/20201116/pashinyan-1584811541.html

Пашинян предложил встретиться парламентским партиям Армении

Пашинян предложил встретиться парламентским партиям Армении

Оппозиционная партия "Процветающая Армения" (ППА) заявила, что премьер страны Никол Пашинян предложил парламентским силам встретиться, политсила готова принять... РИА Новости, 16.11.2020

2020-11-16T12:32

2020-11-16T12:32

2020-11-16T12:54

никол пашинян

процветающая армения

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 16 ноя – РИА Новости. Оппозиционная партия "Процветающая Армения" (ППА) заявила, что премьер страны Никол Пашинян предложил парламентским силам встретиться, политсила готова принять предложение, если в повестке будет вопрос отставки главы правительства."Сегодня Никол Пашинян предложил парламентским силам встретиться в парламенте. Как минимум удивительно, что Пашинян вспоминает про политические силы страны только сейчас, после подписания документа о капитуляции и сдаче Арцаха (самоназвание Карабаха – ред.)", - говорится в заявлении второй по величине парламентской партии "Процветающая Армения" в Facebook.Отмечается, что ППА и другая парламентская партия "Светлая Армения" не раз официально и публично обращались к Пашиняну, предлагая организовать встречу с политическими силами, которая "возможно могла позволить смягчить бедствие, сократить количество жертв и территориальные потери"."Пашинян отклонил все наши публичные призывы и предложения о встречах. Сегодня фракция "Процветающая Армения" заявляет, встреча с Пашиняном может состояться лишь и исключительно вокруг одной повестки – его отставки без потрясений", - говорится в заявленииВ Ереване несколько дней проходят акции оппозиции, ее участники требуют отставки Пашиняна из-за того, что он подписал соглашение о прекращении огня в Карабахе. Специальная следственная служба Армении возбудила уголовное дело по статье "организация и проведение собрания с нарушением установленного законом порядка", максимальная санкция которой предусматривает двухмесячный арест.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.Пашинян заявил, что решение подписать соглашение было для него крайне тяжелым. По его словам, если бы документ не был подписан, Армении было бы намного хуже. Алиев назвал подписание заявления капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Азербайджану, военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.

https://ria.ru/20201115/karabakh-1584623057.html

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никол пашинян, процветающая армения, армения, в мире