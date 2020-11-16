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Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201116/pashinyan-1584790982.html
Эксперт оценил шансы Пашиняна сохранить должность до следующих выборов
Эксперт оценил шансы Пашиняна сохранить должность до следующих выборов
Позиции премьер-министра Армении Никола Пашиняна сейчас весьма шаткие, однако шанс остаться до следующих парламентских выборов в стране у него есть, считает... РИА Новости, 16.11.2020
2020-11-16T11:13
2020-11-16T11:13
ситуация в нагорном карабахе
никол пашинян
нагорный карабах
азербайджан
армения
в мире
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Позиции премьер-министра Армении Никола Пашиняна сейчас весьма шаткие, однако шанс остаться до следующих парламентских выборов в стране у него есть, считает старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин.Собеседник агентства добавил, что, несмотря на такие попытки, и популярность Пашиняна, и его перспективы очень туманны. "Очевидно, что постепенно его соратники от него отворачиваются. В целом, Пашинян - фигура без будущего в политике Армении. Для него позитивным сценарием станет, если он досидит до следующих парламентских выборов. Судя по тому, что его не смели сразу же в первые дни (после соглашения по Карабаху - ред.), определенные шансы для этого есть", - отмечает Притчин. Вместе с тем, по его словам, оппоненты Пашиняна могут воспользоваться сложившейся ситуацией."Начался исход депутатов пропремьерской партии. Все будет зависеть от того, насколько оппонентам удастся сформировать большинство в парламенте, отправить в отставку нынешнее правительство. Даже процессуальные демократические процедуры есть, которые предусматривают это. Поэтому я даже не рассматриваю сценарий, когда народ соберется и попытается его скинуть. Здесь вопрос политической борьбы. Мы видим, что Пашинян даже в такой сложной ситуации пытается играть, пытается сохранить себя у власти, поэтому на сегодняшний день пока сложно прогнозировать, насколько долго он сможет продержаться", - заключил эксперт.Ранее депутат парламента Армении от правящей фракции "Мой шаг" Гаяне Абрамян заявила, что отказывается от мандата после заявлений премьер-министра страны Никола Пашиняна о том, что он хочет при помощи прибывших с передовой военных "решить вопросы" со своими противниками. Еще один депутат от "Моего шага" Тагуи Товмасян также сообщила, что выходит из фракции.В Ереване несколько дней проходят акции оппозиции, ее участники требуют отставки Пашиняна из-за того, что он подписал соглашение о прекращении огня в Карабахе. Специальная следственная служба Армении возбудила уголовное дело по статье "организация и проведение собрания с нарушением установленного законом порядка", максимальная санкция которой предусматривает двухмесячный арест.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.Пашинян заявил, что решение подписать соглашение было для него крайне тяжелым. По его словам, если бы документ не был подписан, Армении было бы намного хуже. Алиев назвал подписание заявления капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Азербайджану, военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.
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нагорный карабах
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никол пашинян, нагорный карабах, азербайджан, армения, в мире

Эксперт оценил шансы Пашиняна сохранить должность до следующих выборов

11:13 16.11.2020
 
© Фото : сайт Премьер-министра Республики АрменияПремьер-министр Армении Никол Пашинян во время обращения к нации в связи с обострением конфликта в Нагорном Карабахе
Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время обращения к нации в связи с обострением конфликта в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
© Фото : сайт Премьер-министра Республики Армения
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Позиции премьер-министра Армении Никола Пашиняна сейчас весьма шаткие, однако шанс остаться до следующих парламентских выборов в стране у него есть, считает старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин.

"После соглашения о перемирии в Карабахе, конечно, у Пашиняна очень шаткие позиции, поэтому он ищет любую возможность для того, чтобы каким-то образом перенаправить общественное внимание к другим проблемам, внутриполитическим, в частности, на дела в отношении бывших соратников Пашиняна, на то, что они планировали покушение на него. Все это попытка переформатировать политическую повестку дня для того, чтобы негатив от сделки переключить на другие темы", - сказал РИА Новости эксперт.

Собеседник агентства добавил, что, несмотря на такие попытки, и популярность Пашиняна, и его перспективы очень туманны. "Очевидно, что постепенно его соратники от него отворачиваются. В целом, Пашинян - фигура без будущего в политике Армении. Для него позитивным сценарием станет, если он досидит до следующих парламентских выборов. Судя по тому, что его не смели сразу же в первые дни (после соглашения по Карабаху - ред.), определенные шансы для этого есть", - отмечает Притчин. Вместе с тем, по его словам, оппоненты Пашиняна могут воспользоваться сложившейся ситуацией.
"Начался исход депутатов пропремьерской партии. Все будет зависеть от того, насколько оппонентам удастся сформировать большинство в парламенте, отправить в отставку нынешнее правительство. Даже процессуальные демократические процедуры есть, которые предусматривают это. Поэтому я даже не рассматриваю сценарий, когда народ соберется и попытается его скинуть. Здесь вопрос политической борьбы. Мы видим, что Пашинян даже в такой сложной ситуации пытается играть, пытается сохранить себя у власти, поэтому на сегодняшний день пока сложно прогнозировать, насколько долго он сможет продержаться", - заключил эксперт.
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Ранее депутат парламента Армении от правящей фракции "Мой шаг" Гаяне Абрамян заявила, что отказывается от мандата после заявлений премьер-министра страны Никола Пашиняна о том, что он хочет при помощи прибывших с передовой военных "решить вопросы" со своими противниками. Еще один депутат от "Моего шага" Тагуи Товмасян также сообщила, что выходит из фракции.
В Ереване несколько дней проходят акции оппозиции, ее участники требуют отставки Пашиняна из-за того, что он подписал соглашение о прекращении огня в Карабахе. Специальная следственная служба Армении возбудила уголовное дело по статье "организация и проведение собрания с нарушением установленного законом порядка", максимальная санкция которой предусматривает двухмесячный арест.
Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
Пашинян заявил, что решение подписать соглашение было для него крайне тяжелым. По его словам, если бы документ не был подписан, Армении было бы намного хуже. Алиев назвал подписание заявления капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Азербайджану, военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.
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