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Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201116/pashinyan-1584782453.html
Пашинян не увидел возможности изменения заявления по Карабаху
Пашинян не увидел возможности изменения заявления по Карабаху
Премьер-министр Армении Никол Пашинян не считает реалистичным сейчас изменение пунктов заявления по прекращению огня в Карабахе. РИА Новости, 16.11.2020
2020-11-16T10:34
2020-11-16T10:36
ситуация в нагорном карабахе
никол пашинян
нагорный карабах
ильхам алиев
азербайджан
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 16 ноя – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян не считает реалистичным сейчас изменение пунктов заявления по прекращению огня в Карабахе.По его словам, документ был подписан исходя из сложившейся военной ситуации.Вместе с тем он отметил, что в документе есть положения, нуждающиеся в трактовках, в этом смысле будут подытожены все предложения.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, ряд районов переходят под контроль Азербайджана, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.Пашинян заявил, что решение подписать соглашение было для него крайне тяжелым. По его словам, если бы документ не был подписан, Армении было бы намного хуже. Алиев назвал подписание заявления капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Азербайджану, военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.
https://ria.ru/20201115/karabakh-1584623057.html
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никол пашинян, нагорный карабах, ильхам алиев, азербайджан, армения, в мире

Пашинян не увидел возможности изменения заявления по Карабаху

10:34 16.11.2020 (обновлено: 10:36 16.11.2020)
 
© Фото : сайт Премьер-министра Республики АрменияПремьер-министр Армении Никол Пашинян во время обращения к нации в связи с обострением конфликта в Нагорном Карабахе
Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время обращения к нации в связи с обострением конфликта в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
© Фото : сайт Премьер-министра Республики Армения
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ЕРЕВАН, 16 ноя – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян не считает реалистичным сейчас изменение пунктов заявления по прекращению огня в Карабахе.
По его словам, документ был подписан исходя из сложившейся военной ситуации.

"По сути, обратным числом изменить пункты документа значит изменить военную ситуацию, что, сегодня по крайней мере, нереалистичная задача для подобных формулировок", - сказал Пашинян в ходе пресс-конференции в онлайн-режиме.

Вместе с тем он отметил, что в документе есть положения, нуждающиеся в трактовках, в этом смысле будут подытожены все предложения.
Обострение конфликта в Карабахе: с первого дня до последнего перемирия - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
11 ноября, 20:36Инфографика
Конфликт в Карабахе — 2020: с первого дня до последнего перемирия
Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, ряд районов переходят под контроль Азербайджана, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
Пашинян заявил, что решение подписать соглашение было для него крайне тяжелым. По его словам, если бы документ не был подписан, Армении было бы намного хуже. Алиев назвал подписание заявления капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Азербайджану, военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.
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