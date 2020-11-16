https://ria.ru/20201116/pase-1584801444.html

В ПАСЕ подтвердили отмену визита главы ассамблеи в Россию

В ПАСЕ подтвердили отмену визита главы ассамблеи в Россию

Глава ПАСЕ Хендрик Дамс прервал свой визит в РФ из- за контакта с российским коллегой, у которого, возможно, был положительный тест на COVID-19, сообщили РИА... РИА Новости, 16.11.2020

2020-11-16T11:54

2020-11-16T11:54

2020-11-16T12:05

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

парламентская ассамблея совета европы

политика

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Глава ПАСЕ Хендрик Дамс прервал свой визит в РФ из- за контакта с российским коллегой, у которого, возможно, был положительный тест на COVID-19, сообщили РИА Новости в пресс-службе организации."Председателю сообщили, что он контактировал с российским коллегой, у которого, возможно, был положительный результат теста на COVID-19", - рассказали агентству, отметив, что "запланированные встречи были перенесены на более поздний срок" в соответствии с санитарными протоколами Совета Европы и после обсуждений с властями РФ.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20201116/matvienko-1584790852.html

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, парламентская ассамблея совета европы, политика