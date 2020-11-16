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В ПАСЕ подтвердили отмену визита главы ассамблеи в Россию
В ПАСЕ подтвердили отмену визита главы ассамблеи в Россию
Глава ПАСЕ Хендрик Дамс прервал свой визит в РФ из- за контакта с российским коллегой, у которого, возможно, был положительный тест на COVID-19, сообщили РИА... РИА Новости, 16.11.2020
2020-11-16T11:54
2020-11-16T11:54
2020-11-16T12:05
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
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политика
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Глава ПАСЕ Хендрик Дамс прервал свой визит в РФ из- за контакта с российским коллегой, у которого, возможно, был положительный тест на COVID-19, сообщили РИА Новости в пресс-службе организации."Председателю сообщили, что он контактировал с российским коллегой, у которого, возможно, был положительный результат теста на COVID-19", - рассказали агентству, отметив, что "запланированные встречи были перенесены на более поздний срок" в соответствии с санитарными протоколами Совета Европы и после обсуждений с властями РФ.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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коронавирус covid-19, парламентская ассамблея совета европы, политика
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Глава ПАСЕ Хендрик Дамс прервал свой визит в РФ из- за контакта с российским коллегой, у которого, возможно, был положительный тест на COVID-19, сообщили РИА Новости в пресс-службе организации.
"Председателю сообщили, что он контактировал с российским коллегой, у которого, возможно, был положительный результат теста на COVID-19", - рассказали агентству, отметив, что "запланированные встречи были перенесены на более поздний срок" в соответствии с санитарными протоколами Совета Европы и после обсуждений с властями РФ.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф