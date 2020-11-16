Пашинян заявил, что не собирается уходить в отставку
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян на пресс-конференции в рамках Петербургского международного экономического форума 2019
ЕРЕВАН, 16 ноя – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян, комментируя требование оппозиции о его отставке, заявил, что в его повестку входит лишь обеспечение безопасности и стабильности в стране.
"В мою повестку входит лишь обеспечение стабильности и безопасности Армении. Другого вопроса в моей повестке нет", - сказал Пашинян.
Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, ряд районов переходят под контроль Азербайджана, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
Пашинян заявил, что решение подписать соглашение было для него крайне тяжелым. По его словам, если бы документ не был подписан, Армении было бы намного хуже. Алиев назвал подписание заявления капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Азербайджану, военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.