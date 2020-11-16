https://ria.ru/20201116/oteli-1584535169.html

Сотрудники отелей рассказали о самых нелепых просьбах постояльцев

Сотрудники отелей рассказали о самых нелепых просьбах постояльцев

Работники британских отелей поделились самыми необычными просьбами гостей, сообщает Mirror. РИА Новости, 16.11.2020

2020-11-16T00:11

2020-11-16T00:11

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МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. Работники британских отелей поделились самыми необычными просьбами гостей, сообщает Mirror.Поставить запасную кровать для воображаемого друга, принести земли со стадиона Ливерпуля и отрезать часть подушки, поскольку она слишком велика — это лишь некоторые из странных запросов, полученных сотрудниками гостиниц за последний год.Работающие на ресепшн привыкли выполнять простые просьбы: разбудить клиента телефонным звонком или принести дополнительное полотенце. Но иногда постояльцы относятся к ним, как к личному секретарю или озвучивают фантастические просьбы.Однажды у работников отеля в Саутгемптоне спросили: "Можете ли вы поставить дополнительную кровать в нашей комнате для воображаемого друга моего сына Фрэнка".Портье гостиницы в Бирмингеме услышал такую просьбу: "Могу ли я оставить 200 бабочек для завтрашней свадьбы в холодильнике в вашем складском помещении?" А к его коллеге в Ньюкасле обратились с таким вопросом: "Могу ли я хранить ледяную скульптуру единорога высотой 1,8 метра в морозильной камере?""Где я могу купить валлийскую валюту?" - выяснял иностранец, приехавший в Бристоль.Гости просили принести им пластиковый пончик диаметром один метр, сшить платье из пододеяльника, в течение дня отвечать на телефонные сообщения, уговорить супруга спать отдельно и даже найти на карте города точку, где чаще всего приземляется НЛО.Также портье просили пришить кристаллы Сваровски на вечернее платье, добавить в номере подсветку, чтобы создать эффект северного сияния, и провести регистрацию постояльцев в отеле так же, как в пьесе Шекспира.

https://ria.ru/20201112/khyugge-1584145322.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм, гостиницы, отели, уильям шекспир, новости - туризм, саутгемптон, великобритания, бристоль (город), ньюкасл