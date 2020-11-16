Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира
Туризм
https://ria.ru/20201116/oteli-1584535169.html
Сотрудники отелей рассказали о самых нелепых просьбах постояльцев
Сотрудники отелей рассказали о самых нелепых просьбах постояльцев
Работники британских отелей поделились самыми необычными просьбами гостей, сообщает Mirror. РИА Новости, 16.11.2020
2020-11-16T00:11
2020-11-16T00:12
туризм
туризм
гостиницы
отели
уильям шекспир
новости - туризм
саутгемптон
великобритания
бристоль (город)
ньюкасл
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/151984/37/1519843700_0:160:3076:1890_1400x0_80_0_0_744c8c3c711d4df2b938d4b3ab502bc9.jpg
МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. Работники британских отелей поделились самыми необычными просьбами гостей, сообщает Mirror.Поставить запасную кровать для воображаемого друга, принести земли со стадиона Ливерпуля и отрезать часть подушки, поскольку она слишком велика — это лишь некоторые из странных запросов, полученных сотрудниками гостиниц за последний год.Работающие на ресепшн привыкли выполнять простые просьбы: разбудить клиента телефонным звонком или принести дополнительное полотенце. Но иногда постояльцы относятся к ним, как к личному секретарю или озвучивают фантастические просьбы.Однажды у работников отеля в Саутгемптоне спросили: "Можете ли вы поставить дополнительную кровать в нашей комнате для воображаемого друга моего сына Фрэнка".Портье гостиницы в Бирмингеме услышал такую просьбу: "Могу ли я оставить 200 бабочек для завтрашней свадьбы в холодильнике в вашем складском помещении?" А к его коллеге в Ньюкасле обратились с таким вопросом: "Могу ли я хранить ледяную скульптуру единорога высотой 1,8 метра в морозильной камере?""Где я могу купить валлийскую валюту?" - выяснял иностранец, приехавший в Бристоль.Гости просили принести им пластиковый пончик диаметром один метр, сшить платье из пододеяльника, в течение дня отвечать на телефонные сообщения, уговорить супруга спать отдельно и даже найти на карте города точку, где чаще всего приземляется НЛО.Также портье просили пришить кристаллы Сваровски на вечернее платье, добавить в номере подсветку, чтобы создать эффект северного сияния, и провести регистрацию постояльцев в отеле так же, как в пьесе Шекспира.
https://ria.ru/20201112/khyugge-1584145322.html
саутгемптон
великобритания
бристоль (город)
ньюкасл
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/151984/37/1519843700_173:0:2904:2048_1400x0_80_0_0_ea76652674880d7a6b3fb83a0f6bc6c2.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
туризм, гостиницы, отели, уильям шекспир, новости - туризм, саутгемптон, великобритания, бристоль (город), ньюкасл

Сотрудники отелей рассказали о самых нелепых просьбах постояльцев

00:11 16.11.2020 (обновлено: 00:12 16.11.2020)
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкОткрытие международного отеля Park Inn by Radisson в Новосибирске
Открытие международного отеля Park Inn by Radisson в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. Работники британских отелей поделились самыми необычными просьбами гостей, сообщает Mirror.
Поставить запасную кровать для воображаемого друга, принести земли со стадиона Ливерпуля и отрезать часть подушки, поскольку она слишком велика — это лишь некоторые из странных запросов, полученных сотрудниками гостиниц за последний год.
Работающие на ресепшн привыкли выполнять простые просьбы: разбудить клиента телефонным звонком или принести дополнительное полотенце. Но иногда постояльцы относятся к ним, как к личному секретарю или озвучивают фантастические просьбы.
Однажды у работников отеля в Саутгемптоне спросили: "Можете ли вы поставить дополнительную кровать в нашей комнате для воображаемого друга моего сына Фрэнка".
Портье гостиницы в Бирмингеме услышал такую просьбу: "Могу ли я оставить 200 бабочек для завтрашней свадьбы в холодильнике в вашем складском помещении?" А к его коллеге в Ньюкасле обратились с таким вопросом: "Могу ли я хранить ледяную скульптуру единорога высотой 1,8 метра в морозильной камере?"
"Где я могу купить валлийскую валюту?" - выяснял иностранец, приехавший в Бристоль.
Гости просили принести им пластиковый пончик диаметром один метр, сшить платье из пододеяльника, в течение дня отвечать на телефонные сообщения, уговорить супруга спать отдельно и даже найти на карте города точку, где чаще всего приземляется НЛО.
Также портье просили пришить кристаллы Сваровски на вечернее платье, добавить в номере подсветку, чтобы создать эффект северного сияния, и провести регистрацию постояльцев в отеле так же, как в пьесе Шекспира.
Молодые люди пьют чай - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
12 ноября, 08:00Туризм
Как стать счастливым: скандинавские рецепты от зимней хандры
 
ТуризмТуризмГостиницыОтелиУильям ШекспирНовости - ТуризмСаутгемптонВеликобританияБристоль (город)Ньюкасл
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:09Около тысячи участников митинга в Ереване пришли к зданию Генпрокуратуры
18:58В Ереване ограбили офис авиакомпании Armenia
18:54Губернатор Петербурга призвал не скупать антибиотики, как гречку
18:42Эксперт прокомментировал слова Тихановской об отключении Минска от SWIFT
18:40Митингующие в Ереване оппозиционеры направились к генпрокуратуре и МИД
18:36Стало известно о новой "побочке" вакцины Pfizer от коронавируса
18:33Эксперт оценил возможность укрепления договоренностей по Карабаху
18:27Коронавирус ежедневно выявляют у почти 70 московских учителей
18:22Toyota отозвала из России почти 70 тысяч автомобилей
18:17Суд в Минске не удовлетворил жалобу на продление ареста Знака
18:13В Москве школьницу избили при прохождении квеста
18:06На митинге в Ереване представили план действий оппозиции
18:06Путин обсудил с Нетаньяху сотрудничество по вакцине от COVID-19
18:04В Рособрнадзоре поддержали лицензирование онлайн-образования
18:01На Тенерифе ужесточили правила посещения баров и пляжей
17:57Президент Австрии назвал победу Санду на выборах в Молдавии впечатляющей
17:55Трамп назвал пересчет голосов в Джорджии фальшивым
17:53Суд арестовал подозреваемого в убийстве школьницы в Асбесте
17:51Трамп и Байден оценили данные о второй американской вакцине от COVID-19
17:51В Мордовии ребенок выжил, упав с пятого этажа
Лента новостейМолния