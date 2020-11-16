https://ria.ru/20201116/onlayn-obrazovanie-1584883569.html
В Рособрнадзоре поддержали лицензирование онлайн-образования
В Рособрнадзоре поддержали лицензирование онлайн-образования
Рособрнадзор поддерживает лицензирование программ онлайн-образования, от введения этой нормы качество образования не пострадает, заявил глава ведомства Анзор... РИА Новости, 16.11.2020
2020-11-16T18:04
2020-11-16T18:04
2020-11-16T18:04
россия
анзор музаев
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
общество
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Рособрнадзор поддерживает лицензирование программ онлайн-образования, от введения этой нормы качество образования не пострадает, заявил глава ведомства Анзор Музаев."Рособрнадзор не должен быть структурой, которая своим контролем ограничивает развитие системы образования. Мы были однозначно "за" введение этой нормы... Сегодня, открывая новые возможности для онлайн-образования, мы понимаем: если государство выдает лицензию, то мы отвечаем за качество образования. И неважно, в офлайне оно или в онлайне. Мы не повторим ошибок прошлого, и качество от введения новой нормы не пострадает", - заявил Музаев в интервью "Российской газете".Он отметил, что онлайн-образование действительно может быть качественным, однако Рособрнадзору не хотелось бы, чтобы повторилась ситуация 1990-х годов, когда открылось большое количество частных вузов и далеко не все из них были добросовестными.
https://na.ria.ru/20201030/vysshee-obrazovanie-1582236595.html
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россия, анзор музаев, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), общество