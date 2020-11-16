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В Омске врача нашли мертвым под окнами многоэтажки
В Омске врача нашли мертвым под окнами многоэтажки
Омича нашли мертвым под окнами многоэтажки — по версии следствия, он упал с 11-го этажа, сообщила РИА Новости в понедельник старший помощник руководителя... РИА Новости, 16.11.2020
2020-11-16T08:45
2020-11-16T16:48
следственный комитет россии (ск рф)
омск
происшествия
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ОМСК, 16 ноя — РИА Новости. Омича нашли мертвым под окнами многоэтажки — по версии следствия, он упал с 11-го этажа, сообщила РИА Новости в понедельник старший помощник руководителя регионального управления СК России Лариса Болдинова.Информация об обнаружении тела 37-летнего медика появилась в местных СМИ в выходные, при этом там утверждалось, что мужчина перед смертью якобы был избит.Источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что погибший действительно был медиком из Омска, работавшим до последнего времени в Ханты-Мансийском автономном округе.Болдинова, в свою очередь, подтвердила факт смерти: мужчину нашли мертвым еще в минувший четверг возле дома № 1 на улице Новороссийской. При этом, по ее словам, информация о криминальном характере смерти пока "не нашла подтверждения, но будет проверена"."По версии следствия, мужчина упал с 11-го этажа, что подтверждается обнаруженными на теле &lt;…&gt; повреждениями, характерными для падения с высоты, и видеозаписью с камеры наружного наблюдения, установленной на доме", — отметила собеседница агентства.
https://ria.ru/20201114/prepodavatel-1584641225.html
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следственный комитет россии (ск рф), омск, происшествия

В Омске врача нашли мертвым под окнами многоэтажки

08:45 16.11.2020 (обновлено: 16:48 16.11.2020)
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
ОМСК, 16 ноя — РИА Новости. Омича нашли мертвым под окнами многоэтажки — по версии следствия, он упал с 11-го этажа, сообщила РИА Новости в понедельник старший помощник руководителя регионального управления СК России Лариса Болдинова.
Информация об обнаружении тела 37-летнего медика появилась в местных СМИ в выходные, при этом там утверждалось, что мужчина перед смертью якобы был избит.
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Источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что погибший действительно был медиком из Омска, работавшим до последнего времени в Ханты-Мансийском автономном округе.
Болдинова, в свою очередь, подтвердила факт смерти: мужчину нашли мертвым еще в минувший четверг возле дома № 1 на улице Новороссийской. При этом, по ее словам, информация о криминальном характере смерти пока "не нашла подтверждения, но будет проверена".
"По версии следствия, мужчина упал с 11-го этажа, что подтверждается обнаруженными на теле <…> повреждениями, характерными для падения с высоты, и видеозаписью с камеры наружного наблюдения, установленной на доме", — отметила собеседница агентства.
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Следственный комитет России (СК РФ)ОмскПроисшествия
 
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