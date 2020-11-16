https://ria.ru/20201116/omsk-1584769929.html

В Омске врача нашли мертвым под окнами многоэтажки

В Омске врача нашли мертвым под окнами многоэтажки

Омича нашли мертвым под окнами многоэтажки — по версии следствия, он упал с 11-го этажа, сообщила РИА Новости в понедельник старший помощник руководителя... РИА Новости, 16.11.2020

2020-11-16T08:45

2020-11-16T08:45

2020-11-16T16:48

следственный комитет россии (ск рф)

омск

происшествия

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ОМСК, 16 ноя — РИА Новости. Омича нашли мертвым под окнами многоэтажки — по версии следствия, он упал с 11-го этажа, сообщила РИА Новости в понедельник старший помощник руководителя регионального управления СК России Лариса Болдинова.Информация об обнаружении тела 37-летнего медика появилась в местных СМИ в выходные, при этом там утверждалось, что мужчина перед смертью якобы был избит.Источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что погибший действительно был медиком из Омска, работавшим до последнего времени в Ханты-Мансийском автономном округе.Болдинова, в свою очередь, подтвердила факт смерти: мужчину нашли мертвым еще в минувший четверг возле дома № 1 на улице Новороссийской. При этом, по ее словам, информация о криминальном характере смерти пока "не нашла подтверждения, но будет проверена"."По версии следствия, мужчина упал с 11-го этажа, что подтверждается обнаруженными на теле <…> повреждениями, характерными для падения с высоты, и видеозаписью с камеры наружного наблюдения, установленной на доме", — отметила собеседница агентства.

https://ria.ru/20201114/prepodavatel-1584641225.html

https://ria.ru/20201102/moskva-1582672314.html

омск

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), омск, происшествия