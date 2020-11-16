https://ria.ru/20201116/nexta-1584868052.html

Белоруссия призвала Польшу срочно выдать основателей Nexta

Белоруссия призвала Польшу срочно выдать основателей Nexta

Министерство иностранных дел Белоруссии призвало Варшаву в кратчайшие сроки выдать основателей базирующегося в Польше Telegram-канала Nexta Степана Путило и... РИА Новости, 16.11.2020

2020-11-16T16:52

2020-11-16T16:52

2020-11-16T18:19

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МИНСК, 16 ноя — РИА Новости. Министерство иностранных дел Белоруссии призвало Варшаву в кратчайшие сроки выдать основателей базирующегося в Польше Telegram-канала Nexta Степана Путило и Романа Протасевича, сообщила пресс-служба ведомства.МИД провел встречу с временным поверенным в делах Польши в стране Мартином Войцеховским, на которой указал на "особую общественную опасность" деятельности создателей канала."Белорусская сторона выразила озабоченность продолжающейся преступной деятельностью Путило и Протасевича через созданные ими экстремистские Telegram-каналы "НЕХТА" и "НЕХТА Live", — говорится в сообщении.Варшаве передали ноту с копией направленных белорусской Генеральной прокуратурой в адрес Министерства юстиции и Генпрокуратуры запросов о выдаче Путило и Протасевича для привлечения их к уголовной ответственности.Nexta — популярный в Белоруссии Telegram-канал, известный своей оппозиционной направленностью. Там активно освещают протесты после президентских выборов и призывают к несанкционированным акциям. Создателей канала Степана Путило и Романа Протасевича объявили в межгосударственный розыск. В Белоруссии их обвиняют по трем статьям: "Организация массовых беспорядков", "Организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок", а также "Совершение умышленных действий, направленных на возбуждение социальной вражды по признаку профессиональной принадлежности".

https://ria.ru/20201105/rozysk-1583116945.html

https://ria.ru/20201109/belorussiya-1583803310.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мид белоруссии, белоруссия, польша, минск, в мире