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Акция протеста оппозиции в Минске
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201116/nexta-1584868052.html
Белоруссия призвала Польшу срочно выдать основателей Nexta
Белоруссия призвала Польшу срочно выдать основателей Nexta
Министерство иностранных дел Белоруссии призвало Варшаву в кратчайшие сроки выдать основателей базирующегося в Польше Telegram-канала Nexta Степана Путило и... РИА Новости, 16.11.2020
2020-11-16T16:52
2020-11-16T18:19
мид белоруссии
белоруссия
протесты в белоруссии
польша
минск
в мире
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МИНСК, 16 ноя — РИА Новости. Министерство иностранных дел Белоруссии призвало Варшаву в кратчайшие сроки выдать основателей базирующегося в Польше Telegram-канала Nexta Степана Путило и Романа Протасевича, сообщила пресс-служба ведомства.МИД провел встречу с временным поверенным в делах Польши в стране Мартином Войцеховским, на которой указал на "особую общественную опасность" деятельности создателей канала."Белорусская сторона выразила озабоченность продолжающейся преступной деятельностью Путило и Протасевича через созданные ими экстремистские Telegram-каналы "НЕХТА" и "НЕХТА Live", — говорится в сообщении.Варшаве передали ноту с копией направленных белорусской Генеральной прокуратурой в адрес Министерства юстиции и Генпрокуратуры запросов о выдаче Путило и Протасевича для привлечения их к уголовной ответственности.Nexta — популярный в Белоруссии Telegram-канал, известный своей оппозиционной направленностью. Там активно освещают протесты после президентских выборов и призывают к несанкционированным акциям. Создателей канала Степана Путило и Романа Протасевича объявили в межгосударственный розыск. В Белоруссии их обвиняют по трем статьям: "Организация массовых беспорядков", "Организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок", а также "Совершение умышленных действий, направленных на возбуждение социальной вражды по признаку профессиональной принадлежности".
https://ria.ru/20201105/rozysk-1583116945.html
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мид белоруссии, белоруссия, польша, минск, в мире

Белоруссия призвала Польшу срочно выдать основателей Nexta

16:52 16.11.2020 (обновлено: 18:19 16.11.2020)
 
© Фото : МИД республики БелоруссияЗдание посольства Белоруссии в Варшаве
Здание посольства Белоруссии в Варшаве - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
© Фото : МИД республики Белоруссия
Читать ria.ru в
МИНСК, 16 ноя — РИА Новости. Министерство иностранных дел Белоруссии призвало Варшаву в кратчайшие сроки выдать основателей базирующегося в Польше Telegram-канала Nexta Степана Путило и Романа Протасевича, сообщила пресс-служба ведомства.
МИД провел встречу с временным поверенным в делах Польши в стране Мартином Войцеховским, на которой указал на "особую общественную опасность" деятельности создателей канала.
Автомобиль Следственного комитета Белоруссии - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
5 ноября, 09:45Протесты в Белоруссии
В Белоруссии создателей Telegram-канала NEXTA обвиняют по трем статьям
"Белорусская сторона выразила озабоченность продолжающейся преступной деятельностью Путило и Протасевича через созданные ими экстремистские Telegram-каналы "НЕХТА" и "НЕХТА Live", — говорится в сообщении.
Варшаве передали ноту с копией направленных белорусской Генеральной прокуратурой в адрес Министерства юстиции и Генпрокуратуры запросов о выдаче Путило и Протасевича для привлечения их к уголовной ответственности.
Nexta — популярный в Белоруссии Telegram-канал, известный своей оппозиционной направленностью. Там активно освещают протесты после президентских выборов и призывают к несанкционированным акциям. Создателей канала Степана Путило и Романа Протасевича объявили в межгосударственный розыск. В Белоруссии их обвиняют по трем статьям: "Организация массовых беспорядков", "Организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок", а также "Совершение умышленных действий, направленных на возбуждение социальной вражды по признаку профессиональной принадлежности".

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Здание Министерства иностранных дел Республики Беларусь - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
9 ноября, 18:19
Минск заявил Польше о преступной деятельности с ее территории
 
Протесты в БелоруссииМИД БелоруссииБелоруссияПольшаМинскВ мире
 
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