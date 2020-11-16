Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201116/nebo-1584835835.html
В Красноярске впервые с апреля ввели режим "черного неба"
В Красноярске впервые с апреля ввели режим "черного неба"
Синоптики из-за ухудшения метеоусловий для рассеивания вредных частиц в воздухе впервые с апреля с вечера понедельника на двое суток объявили в Красноярске... РИА Новости, 16.11.2020
2020-11-16T14:19
2020-11-16T18:19
красноярск
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/10/1584885566_0:0:3246:1825_1400x0_80_0_0_5eff57ded52c3c2ebea6a1eebe14de96.jpg
КРАСНОЯРСК, 16 ноя — РИА Новости. Синоптики из-за ухудшения метеоусловий для рассеивания вредных частиц в воздухе впервые с апреля с вечера понедельника на двое суток объявили в Красноярске режим "черного неба", сообщает Среднесибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.С начала года в Красноярске в связи с ухудшением экологической обстановки несколько раз объявлялся режим "черного неба". Жители региона в соцсетях жаловались на головную боль, першение в горле, повышенное слезоотделение и ухудшение зрения. При этом Красноярск входит в федеральную программу "Чистый воздух", которая должна существенно улучшить качество воздуха в городе."С 18 часов (14:00 мск) 16 ноября 2020 года до 19 часов 18 ноября 2020 года на территории Красноярска ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ (неблагоприятные метеоусловия. — Прим. ред.) первой степени опасности", — говорится в сообщении.
https://ria.ru/20200222/1565092705.html
красноярск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/10/1584885566_157:0:2888:2048_1400x0_80_0_0_f3dc202d3ea84f19ea1349bc6b5beeb9.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
красноярск, общество

В Красноярске впервые с апреля ввели режим "черного неба"

14:19 16.11.2020 (обновлено: 18:19 16.11.2020)
 
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкВид на правобережную часть Красноярска и промышленные кварталы Ленинского района.
Вид на правобережную часть Красноярска и промышленные кварталы Ленинского района. - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 16 ноя — РИА Новости. Синоптики из-за ухудшения метеоусловий для рассеивания вредных частиц в воздухе впервые с апреля с вечера понедельника на двое суток объявили в Красноярске режим "черного неба", сообщает Среднесибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
С начала года в Красноярске в связи с ухудшением экологической обстановки несколько раз объявлялся режим "черного неба". Жители региона в соцсетях жаловались на головную боль, першение в горле, повышенное слезоотделение и ухудшение зрения. При этом Красноярск входит в федеральную программу "Чистый воздух", которая должна существенно улучшить качество воздуха в городе.
"С 18 часов (14:00 мск) 16 ноября 2020 года до 19 часов 18 ноября 2020 года на территории Красноярска ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ (неблагоприятные метеоусловия. — Прим. ред.) первой степени опасности", — говорится в сообщении.
Красноярск, виды города - РИА Новости, 1920, 22.02.2020
22 февраля, 11:57
В Красноярске отреагировали на пост Тунберг о "черном небе" в городе
 
КрасноярскОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:09Около тысячи участников митинга в Ереване пришли к зданию Генпрокуратуры
18:58В Ереване ограбили офис авиакомпании Armenia
18:54Губернатор Петербурга призвал не скупать антибиотики, как гречку
18:42Эксперт прокомментировал слова Тихановской об отключении Минска от SWIFT
18:40Митингующие в Ереване оппозиционеры направились к генпрокуратуре и МИД
18:36Стало известно о новой "побочке" вакцины Pfizer от коронавируса
18:33Эксперт оценил возможность укрепления договоренностей по Карабаху
18:27Коронавирус ежедневно выявляют у почти 70 московских учителей
18:22Toyota отозвала из России почти 70 тысяч автомобилей
18:17Суд в Минске не удовлетворил жалобу на продление ареста Знака
18:13В Москве школьницу избили при прохождении квеста
18:06На митинге в Ереване представили план действий оппозиции
18:06Путин обсудил с Нетаньяху сотрудничество по вакцине от COVID-19
18:04В Рособрнадзоре поддержали лицензирование онлайн-образования
18:01На Тенерифе ужесточили правила посещения баров и пляжей
17:57Президент Австрии назвал победу Санду на выборах в Молдавии впечатляющей
17:55Трамп назвал пересчет голосов в Джорджии фальшивым
17:53Суд арестовал подозреваемого в убийстве школьницы в Асбесте
17:51Трамп и Байден оценили данные о второй американской вакцине от COVID-19
17:51В Мордовии ребенок выжил, упав с пятого этажа
Лента новостейМолния