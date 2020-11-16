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В Красноярске впервые с апреля ввели режим "черного неба"
В Красноярске впервые с апреля ввели режим "черного неба"
Синоптики из-за ухудшения метеоусловий для рассеивания вредных частиц в воздухе впервые с апреля с вечера понедельника на двое суток объявили в Красноярске... РИА Новости, 16.11.2020
2020-11-16T14:19
2020-11-16T14:19
2020-11-16T18:19
красноярск
общество
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КРАСНОЯРСК, 16 ноя — РИА Новости. Синоптики из-за ухудшения метеоусловий для рассеивания вредных частиц в воздухе впервые с апреля с вечера понедельника на двое суток объявили в Красноярске режим "черного неба", сообщает Среднесибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.С начала года в Красноярске в связи с ухудшением экологической обстановки несколько раз объявлялся режим "черного неба". Жители региона в соцсетях жаловались на головную боль, першение в горле, повышенное слезоотделение и ухудшение зрения. При этом Красноярск входит в федеральную программу "Чистый воздух", которая должна существенно улучшить качество воздуха в городе."С 18 часов (14:00 мск) 16 ноября 2020 года до 19 часов 18 ноября 2020 года на территории Красноярска ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ (неблагоприятные метеоусловия. — Прим. ред.) первой степени опасности", — говорится в сообщении.
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красноярск, общество
КРАСНОЯРСК, 16 ноя — РИА Новости.
Синоптики из-за ухудшения метеоусловий для рассеивания вредных частиц в воздухе впервые с апреля с вечера понедельника на двое суток объявили в Красноярске
режим "черного неба", сообщает Среднесибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
С начала года в Красноярске в связи с ухудшением экологической обстановки несколько раз объявлялся режим "черного неба". Жители региона в соцсетях жаловались на головную боль, першение в горле, повышенное слезоотделение и ухудшение зрения. При этом Красноярск входит в федеральную программу "Чистый воздух", которая должна существенно улучшить качество воздуха в городе.
"С 18 часов (14:00 мск) 16 ноября 2020 года до 19 часов 18 ноября 2020 года на территории Красноярска ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ (неблагоприятные метеоусловия. — Прим. ред.) первой степени опасности", — говорится в сообщении.