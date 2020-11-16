https://ria.ru/20201116/natsproekt-1584794686.html
Мишустин поддержал разработку нацпроекта по туризму
Мишустин поддержал разработку нацпроекта по туризму
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поддержал инициативу вице-премьера Дмитрия Чернышенко по разработке нового нацпроекта по туризму и поручил создать рабочую... РИА Новости, 16.11.2020
2020-11-16T11:30
2020-11-16T11:30
2020-11-16T11:44
туризм
дмитрий чернышенко
новости - туризм
михаил мишустин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0b/1584089949_0:131:3178:1919_1400x0_80_0_0_2bdbe79f404cca9a42de796d16836e97.jpg
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поддержал инициативу вице-премьера Дмитрия Чернышенко по разработке нового нацпроекта по туризму и поручил создать рабочую группу."Дмитрий Николаевич, поддерживаю. Прошу вас организовать работу по созданию нового национального проекта в сфере туризма и внести предложения по этому вопросу на рассмотрение президиума совета по стратегическому развитию и национальным проектам", - сказал глава правительства в ходе совещания с вице-премьерами.Ранее в ходе совещания Чернышенко попросил Мишустина дать ряд поручений."Уважаемый Михаил Владимирович, для успешного решения этой задачи я прошу вас дать поручение федеральным органам исполнительной власти определить и приоритизировать мероприятия в своих государственных программах, нацпроектах, федеральных проектах, которые оказывают влияние на развитие туризма. Думаю, что за месяц это можно сделать и обращаю внимание, это не предусматривает перераспределения бюджетных средств, и также прошу вас поручить рекомендовать губернаторам, они многие уже, конечно, это сделали, но нужно формальное такое поручение, сформировать региональные проекты с учетом основных подходов и механизмов реализации нацпроекта в сфере туризма", - попросил он.
https://ria.ru/20201116/mishustin-1584792197.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0b/1584089949_224:0:2955:2048_1400x0_80_0_0_7e18ec07db5d387d7265dc2022277f82.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий чернышенко, новости - туризм, михаил мишустин
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин
поддержал инициативу вице-премьера Дмитрия Чернышенко
по разработке нового нацпроекта по туризму и поручил создать рабочую группу.
"Дмитрий Николаевич, поддерживаю. Прошу вас организовать работу по созданию нового национального проекта в сфере туризма и внести предложения по этому вопросу на рассмотрение президиума совета по стратегическому развитию и национальным проектам", - сказал глава правительства в ходе совещания с вице-премьерами.
Ранее в ходе совещания Чернышенко попросил Мишустина дать ряд поручений.
"Уважаемый Михаил Владимирович, для успешного решения этой задачи я прошу вас дать поручение федеральным органам исполнительной власти определить и приоритизировать мероприятия в своих государственных программах, нацпроектах, федеральных проектах, которые оказывают влияние на развитие туризма. Думаю, что за месяц это можно сделать и обращаю внимание, это не предусматривает перераспределения бюджетных средств, и также прошу вас поручить рекомендовать губернаторам, они многие уже, конечно, это сделали, но нужно формальное такое поручение, сформировать региональные проекты с учетом основных подходов и механизмов реализации нацпроекта в сфере туризма", - попросил он.