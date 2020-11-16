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Туризм
https://ria.ru/20201116/natsproekt-1584794686.html
Мишустин поддержал разработку нацпроекта по туризму
Мишустин поддержал разработку нацпроекта по туризму
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поддержал инициативу вице-премьера Дмитрия Чернышенко по разработке нового нацпроекта по туризму и поручил создать рабочую... РИА Новости, 16.11.2020
2020-11-16T11:30
2020-11-16T11:44
туризм
дмитрий чернышенко
новости - туризм
михаил мишустин
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поддержал инициативу вице-премьера Дмитрия Чернышенко по разработке нового нацпроекта по туризму и поручил создать рабочую группу."Дмитрий Николаевич, поддерживаю. Прошу вас организовать работу по созданию нового национального проекта в сфере туризма и внести предложения по этому вопросу на рассмотрение президиума совета по стратегическому развитию и национальным проектам", - сказал глава правительства в ходе совещания с вице-премьерами.Ранее в ходе совещания Чернышенко попросил Мишустина дать ряд поручений."Уважаемый Михаил Владимирович, для успешного решения этой задачи я прошу вас дать поручение федеральным органам исполнительной власти определить и приоритизировать мероприятия в своих государственных программах, нацпроектах, федеральных проектах, которые оказывают влияние на развитие туризма. Думаю, что за месяц это можно сделать и обращаю внимание, это не предусматривает перераспределения бюджетных средств, и также прошу вас поручить рекомендовать губернаторам, они многие уже, конечно, это сделали, но нужно формальное такое поручение, сформировать региональные проекты с учетом основных подходов и механизмов реализации нацпроекта в сфере туризма", - попросил он.
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дмитрий чернышенко, новости - туризм, михаил мишустин

Мишустин поддержал разработку нацпроекта по туризму

11:30 16.11.2020 (обновлено: 11:44 16.11.2020)
 
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин во время встречи с руководителем Федеральной антимонопольной службы России Игорем Артемьевым и бывшим вице-губернатором Петербурга Максимом Шаскольским
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время встречи с руководителем Федеральной антимонопольной службы России Игорем Артемьевым и бывшим вице-губернатором Петербурга Максимом Шаскольским - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поддержал инициативу вице-премьера Дмитрия Чернышенко по разработке нового нацпроекта по туризму и поручил создать рабочую группу.
"Дмитрий Николаевич, поддерживаю. Прошу вас организовать работу по созданию нового национального проекта в сфере туризма и внести предложения по этому вопросу на рассмотрение президиума совета по стратегическому развитию и национальным проектам", - сказал глава правительства в ходе совещания с вице-премьерами.
Ранее в ходе совещания Чернышенко попросил Мишустина дать ряд поручений.
"Уважаемый Михаил Владимирович, для успешного решения этой задачи я прошу вас дать поручение федеральным органам исполнительной власти определить и приоритизировать мероприятия в своих государственных программах, нацпроектах, федеральных проектах, которые оказывают влияние на развитие туризма. Думаю, что за месяц это можно сделать и обращаю внимание, это не предусматривает перераспределения бюджетных средств, и также прошу вас поручить рекомендовать губернаторам, они многие уже, конечно, это сделали, но нужно формальное такое поручение, сформировать региональные проекты с учетом основных подходов и механизмов реализации нацпроекта в сфере туризма", - попросил он.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами РФ в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
11:18
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