https://ria.ru/20201116/natsproekt-1584794686.html

Мишустин поддержал разработку нацпроекта по туризму

Мишустин поддержал разработку нацпроекта по туризму

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поддержал инициативу вице-премьера Дмитрия Чернышенко по разработке нового нацпроекта по туризму и поручил создать рабочую... РИА Новости, 16.11.2020

2020-11-16T11:30

2020-11-16T11:30

2020-11-16T11:44

туризм

дмитрий чернышенко

новости - туризм

михаил мишустин

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поддержал инициативу вице-премьера Дмитрия Чернышенко по разработке нового нацпроекта по туризму и поручил создать рабочую группу."Дмитрий Николаевич, поддерживаю. Прошу вас организовать работу по созданию нового национального проекта в сфере туризма и внести предложения по этому вопросу на рассмотрение президиума совета по стратегическому развитию и национальным проектам", - сказал глава правительства в ходе совещания с вице-премьерами.Ранее в ходе совещания Чернышенко попросил Мишустина дать ряд поручений."Уважаемый Михаил Владимирович, для успешного решения этой задачи я прошу вас дать поручение федеральным органам исполнительной власти определить и приоритизировать мероприятия в своих государственных программах, нацпроектах, федеральных проектах, которые оказывают влияние на развитие туризма. Думаю, что за месяц это можно сделать и обращаю внимание, это не предусматривает перераспределения бюджетных средств, и также прошу вас поручить рекомендовать губернаторам, они многие уже, конечно, это сделали, но нужно формальное такое поручение, сформировать региональные проекты с учетом основных подходов и механизмов реализации нацпроекта в сфере туризма", - попросил он.

https://ria.ru/20201116/mishustin-1584792197.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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дмитрий чернышенко, новости - туризм, михаил мишустин