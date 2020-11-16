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Трамп заявил о небывалых нарушениях Конституции США на выборах
Трамп заявил о небывалых нарушениях Конституции США на выборах
Президент США Дональд Трамп раскритиковал прогнозы СМИ о победе своего оппонента Джо Байдена на выборах и заявил, что при голосовании нарушалась конституция. РИА Новости, 16.11.2020
2020-11-16T05:34
2020-11-16T05:34
2020-11-16T09:57
выборы президента сша — 2020
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в мире
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп раскритиковал прогнозы СМИ о победе своего оппонента Джо Байдена на выборах и заявил, что при голосовании нарушалась конституция.Ранее действующий глава государства анонсировал подачу "крупных исков", при помощи которых он планирует показать неконституционный характер президентских выборов.По словам американского лидера, многих наблюдателей "выгнали" из мест подсчета голосов, а миллионы бюллетеней "поменяли" демократы."Отвечающие за соблюдение конституции не могут допустить, чтобы фальшивые результаты голосования на выборах по почте остались в силе. Мир за этим наблюдает!" — подчеркнул Трамп.Выборы президента США прошли 3 ноября, однако победитель пока официально не назван. В некоторых штатах все еще продолжается подсчет голосов. Тем не менее американские СМИ отдают победу Джо Байдену — по данным Fox News, он набирает 290 голосов выборщиков, Трамп — 232.Сам Байден уже заявил о победе на выборах. Его поздравили главы многих государств.Трамп же утверждает, что выборы еще далеки до завершения, и намерен отстаивать победу в суде. Однако он допустил, что может и не остаться в Белом доме на второй срок.
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дональд трамп, джо байден, москва, сша, в мире
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости.
Президент США Дональд Трамп
раскритиковал прогнозы СМИ о победе своего оппонента Джо Байдена
на выборах и заявил, что при голосовании нарушалась конституция.
Ранее действующий глава государства анонсировал подачу "крупных исков", при помощи которых он планирует показать неконституционный характер президентских выборов.
"Почему СМИ, которые делают фальшивые новости, постоянно считают, что Джо Байден станет президентом, не позволяя даже нашей стороне показать (а к этому мы готовимся), насколько сильно была нарушена наша великая конституция на выборах 2020 года. На нее совершались нападки как, возможно, никогда прежде!" — написал Трамп в Twitter.
По словам американского лидера, многих наблюдателей "выгнали" из мест подсчета голосов, а миллионы бюллетеней "поменяли" демократы.
"Отвечающие за соблюдение конституции не могут допустить, чтобы фальшивые результаты голосования на выборах по почте остались в силе. Мир за этим наблюдает!" — подчеркнул Трамп.
Выборы президента США прошли 3 ноября, однако победитель пока официально не назван. В некоторых штатах все еще продолжается подсчет голосов. Тем не менее американские СМИ отдают победу Джо Байдену — по данным Fox News, он набирает 290 голосов выборщиков, Трамп — 232.
Сам Байден уже заявил о победе на выборах. Его поздравили главы многих государств.
Трамп же утверждает, что выборы еще далеки до завершения, и намерен отстаивать победу в суде. Однако он допустил, что может и не остаться в Белом доме на второй срок.