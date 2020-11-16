https://ria.ru/20201116/narkotiki-1584838752.html

Путин призвал разоблачать ложь о "легких" наркотиках

Путин призвал разоблачать ложь о "легких" наркотиках

Президент России Владимир Путин, говоря о профилактике наркомании, заявил о необходимости изобличать ложь, в том числе о безопасном употреблении легких... РИА Новости, 16.11.2020

2020-11-16T14:36

2020-11-16T14:36

2020-11-16T14:49

наркотики

общество

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря о профилактике наркомании, заявил о необходимости изобличать ложь, в том числе о безопасном употреблении легких наркотиков."О беде, которая может подстерегать каждого, нужно говорить правду, причем откровенно и жестко подчас. Нужно разоблачать ложь, в том числе о так называемом безопасном цивилизованном потреблении так называемых легких и других наркотиков", - сказал Путин на заседании Совбеза РФ.По его словам, в эту работу нужно включать благотворительные и общественные организации. "У многих из них есть успешный опыт профилактики наркомании, а также помощи в социальной реабилитации наркозависимых", - добавил президент.

https://ria.ru/20201116/narkotiki-1584837415.html

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наркотики, общество