https://ria.ru/20201116/narkotiki-1584838752.html
Путин призвал разоблачать ложь о "легких" наркотиках
Путин призвал разоблачать ложь о "легких" наркотиках
Президент России Владимир Путин, говоря о профилактике наркомании, заявил о необходимости изобличать ложь, в том числе о безопасном употреблении легких... РИА Новости, 16.11.2020
2020-11-16T14:36
2020-11-16T14:36
2020-11-16T14:49
наркотики
общество
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря о профилактике наркомании, заявил о необходимости изобличать ложь, в том числе о безопасном употреблении легких наркотиков."О беде, которая может подстерегать каждого, нужно говорить правду, причем откровенно и жестко подчас. Нужно разоблачать ложь, в том числе о так называемом безопасном цивилизованном потреблении так называемых легких и других наркотиков", - сказал Путин на заседании Совбеза РФ.По его словам, в эту работу нужно включать благотворительные и общественные организации. "У многих из них есть успешный опыт профилактики наркомании, а также помощи в социальной реабилитации наркозависимых", - добавил президент.
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наркотики, общество
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин
, говоря о профилактике наркомании, заявил о необходимости изобличать ложь, в том числе о безопасном употреблении легких наркотиков.
"О беде, которая может подстерегать каждого, нужно говорить правду, причем откровенно и жестко подчас. Нужно разоблачать ложь, в том числе о так называемом безопасном цивилизованном потреблении так называемых легких и других наркотиков", - сказал Путин на заседании Совбеза РФ.
По его словам, в эту работу нужно включать благотворительные и общественные организации. "У многих из них есть успешный опыт профилактики наркомании, а также помощи в социальной реабилитации наркозависимых", - добавил президент.