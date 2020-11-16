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https://ria.ru/20201116/narkotiki-1584837415.html
Путин назвал проблему наркотиков вызовом всему миру
Путин назвал проблему наркотиков вызовом всему миру
Наркотики ежегодно калечат и убивают тысячи россиян, разрушают нравственные основы общества, а теневая прибыль наркобизнеса подпитывает криминалитет и... РИА Новости, 16.11.2020
2020-11-16T14:27
2020-11-16T14:27
россия
владимир путин
наркотики
общество
в мире
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Наркотики ежегодно калечат и убивают тысячи россиян, разрушают нравственные основы общества, а теневая прибыль наркобизнеса подпитывает криминалитет и террористические структуры, заявил президент РФ Владимир Путин."Ежегодно наркотики калечат и убивают тысячи наших граждан, ломают судьбы детей, вообще молодых людей, приносят в семьи боль, горе, разрушают нравственные основы общества. А теневая прибыль наркобизнеса служит финансовой подпиткой криминалитета, трансграничной преступности, коррупции, террористических и экстремистских структур", - заявил Путин на заседании Совета безопасности РФ, которое прошло в понедельник в режиме видеоконференции.Президент предложил участникам заседания Совбеза обсудить ключевые направления совершенствования государственной антинаркотической политики. Он отметил, что это крайне сложная тема, которая содержит очень много аспектов, напрямую затрагивает национальную безопасность и будущее народа страны. По его словам, наркотики - это настоящий вызов, с которым сталкивается и Россия, и другие страны мира.
https://ria.ru/20201116/narkotiki-1584834390.html
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россия, владимир путин, наркотики, общество, в мире

Путин назвал проблему наркотиков вызовом всему миру

14:27 16.11.2020
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Наркотики ежегодно калечат и убивают тысячи россиян, разрушают нравственные основы общества, а теневая прибыль наркобизнеса подпитывает криминалитет и террористические структуры, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Ежегодно наркотики калечат и убивают тысячи наших граждан, ломают судьбы детей, вообще молодых людей, приносят в семьи боль, горе, разрушают нравственные основы общества. А теневая прибыль наркобизнеса служит финансовой подпиткой криминалитета, трансграничной преступности, коррупции, террористических и экстремистских структур", - заявил Путин на заседании Совета безопасности РФ, которое прошло в понедельник в режиме видеоконференции.
Президент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
14:14
Путин оценил ситуацию с наркотиками в России
Президент предложил участникам заседания Совбеза обсудить ключевые направления совершенствования государственной антинаркотической политики. Он отметил, что это крайне сложная тема, которая содержит очень много аспектов, напрямую затрагивает национальную безопасность и будущее народа страны. По его словам, наркотики - это настоящий вызов, с которым сталкивается и Россия, и другие страны мира.
 
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