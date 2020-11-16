https://ria.ru/20201116/narkotiki-1584834390.html
Путин оценил ситуацию с наркотиками в России
Путин оценил ситуацию с наркотиками в России
Ситуация с наркотиками в РФ остается сложной, носит латентный характер, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 16.11.2020
2020-11-16T14:14
2020-11-16T14:14
2020-11-16T14:49
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общество
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Ситуация с наркотиками в РФ остается сложной, носит латентный характер, заявил президент РФ Владимир Путин."Цифры статистики не должны нас успокаивать. Ведь и наркобизнес, и наркопотребление носят крытый латентный характер, и аналитические материалы, подготовленные к нашему заседанию, показывают, что ситуация остается сложной", - сказал он на заседании Совбеза РФ.Путин отметил, что за девять месяцев текущего года правоохранительными органами выявлено более 144,5 тысяч наркопреступлений."Это фактически сопоставимо с аналогичным показателем прошлого года - было 145 тысяч. Из незаконного оборота изъято почти 18 тонн наркотических и психотропных веществ", - сказал он.
https://ria.ru/20201112/narkotiki-1584266231.html
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