https://ria.ru/20201116/narkotiki-1584834390.html

Путин оценил ситуацию с наркотиками в России

Путин оценил ситуацию с наркотиками в России

Ситуация с наркотиками в РФ остается сложной, носит латентный характер, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 16.11.2020

2020-11-16T14:14

2020-11-16T14:14

2020-11-16T14:49

россия

здоровье - общество

владимир путин

общество

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Ситуация с наркотиками в РФ остается сложной, носит латентный характер, заявил президент РФ Владимир Путин."Цифры статистики не должны нас успокаивать. Ведь и наркобизнес, и наркопотребление носят крытый латентный характер, и аналитические материалы, подготовленные к нашему заседанию, показывают, что ситуация остается сложной", - сказал он на заседании Совбеза РФ.Путин отметил, что за девять месяцев текущего года правоохранительными органами выявлено более 144,5 тысяч наркопреступлений."Это фактически сопоставимо с аналогичным показателем прошлого года - было 145 тысяч. Из незаконного оборота изъято почти 18 тонн наркотических и психотропных веществ", - сказал он.

https://ria.ru/20201112/narkotiki-1584266231.html

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россия, здоровье - общество, владимир путин, общество