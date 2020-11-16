https://ria.ru/20201116/narkobiznes-1584846797.html

Патрушев заявил о влиянии пандемии на вовлечение молодежи в наркобизнес

Патрушев заявил о влиянии пандемии на вовлечение молодежи в наркобизнес

Отдельные социально-экономические проблемы, в том числе связанные с пандемией коронавируса, формируют предпосылки к вовлечению российской молодежи в... РИА Новости, 16.11.2020

2020-11-16T15:08

2020-11-16T15:08

2020-11-16T15:08

россия

владимир путин

николай патрушев

безопасность

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Отдельные социально-экономические проблемы, в том числе связанные с пандемией коронавируса, формируют предпосылки к вовлечению российской молодежи в наркобизнес, заявил журналистам секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев по итогам прошедшего в понедельник заседания Совбеза.На заседании, которое провел президент России Владимир Путин, рассматривался проект новой стратегии государственной антинаркотической политики РФ до 2030 года. По словам Патрушева, за время реализации предыдущей стратегии, рассчитанной на 2010-2020 годы, в России удалось остановить рост наркомании в стране. "Вместе с тем появились новые вызовы и угрозы национальной безопасности", - констатировал он."Отдельные социально-экономические проблемы, в том числе связанные с эпидемией коронавируса, формируют предпосылки вовлечения в криминальный бизнес молодежи", - сказал Патрушев.По его словам, в схемах легализации доходов от наркоторговли "все чаще задействуется внебанковская сфера – различные площадки электронных бирж и обменников, конвертирующих криптовалюту".Кроме того, растет производство синтетических наркотиков, указал Патрушев, для приобретения химического оборудования и прекурсоров все чаще используются посредники, зарегистрированные на нелегальных интернет-форумах. Не в полной мере решены проблемы кадрового и материально-технического обеспечения специализированных медицинских организаций, добавил Патрушев.Наркомания превратилась в транснациональную проблему и стала угрозой безопасности всего человечества, отметил секретарь Совбеза. "При этом ряд государств пытаются легализовать потребление и распространение наркотиков в нарушение международных конвенций", - заявил Патрушев.По его словам, остается высоким уровень культивации наркосодержащих растений в Афганистане, растет наркопроизводство в зонах вооруженных конфликтов.

https://ria.ru/20201116/narkotiki-1584837415.html

https://ria.ru/20201116/strategiya-1584834269.html

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россия, владимир путин, николай патрушев, безопасность