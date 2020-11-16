https://ria.ru/20201116/murashko-1584820721.html
Мурашко сообщил, что от гриппа в России привито около 40% населения
Мурашко сообщил, что от гриппа в России привито около 40% населения
Около 40% населения России уже привито от гриппа, до конца ноября вакцинация должна завершиться, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 16.11.2020
2020-11-16T13:08
2020-11-16T13:08
2020-11-16T13:09
михаил мурашко
здоровье - общество
грипп
общество
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Около 40% населения России уже привито от гриппа, до конца ноября вакцинация должна завершиться, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."От гриппа сегодня провакцинировано на уровне 40%. Вакцины поступают в регионы четко в соответствии с графиком. Мы до конца ноября должны завершить всю поставку и вакцинацию", - сказал Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24".Он уточнил, что северные регионы получили вакцину в первую очередь, так как погодные условия требуют того, чтобы население было провакцинировано раньше.Южные регионы получают вакцину чуть позднее, в ноябре, это позволяет сформировать наиболее длительный иммунитет и обеспечить в том числе и защиту в весенний период, пояснил Мурашко.
https://ria.ru/20201112/vaktsina-1584216428.html
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михаил мурашко, здоровье - общество, грипп, общество