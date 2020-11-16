https://ria.ru/20201116/murashko-1584818877.html

Мурашко рассказал о занятости коек для пациентов с COVID-19 в регионах

Мурашко рассказал о занятости коек для пациентов с COVID-19 в регионах

В 53 регионах России занятость коек для пациентов с COVID-19 близка к 90%, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 16.11.2020

2020-11-16T12:59

2020-11-16T12:59

2020-11-16T12:59

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

михаил мурашко

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. В 53 регионах России занятость коек для пациентов с COVID-19 близка к 90%, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."В 53 субъектах занятость коечного фонда находится на цифрах, близких к 90%. Поэтому сегодня в регионах рекомендовано нами и проводятся мероприятия по использованию этапности, как это используется в период оказания медицинской помощи при боевых действиях, т.е. этапность койки первичного приема и койки-долечивание", - сказал Мурашко на заседании координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.По его словам, это позволяет более качественно принимать наиболее тяжелых пациентов.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20201116/koronavirus-1584814239.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мурашко, здоровье - общество, общество