https://ria.ru/20201116/murashko-1584818877.html
Мурашко рассказал о занятости коек для пациентов с COVID-19 в регионах
Мурашко рассказал о занятости коек для пациентов с COVID-19 в регионах
В 53 регионах России занятость коек для пациентов с COVID-19 близка к 90%, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 16.11.2020
2020-11-16T12:59
2020-11-16T12:59
2020-11-16T12:59
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
михаил мурашко
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. В 53 регионах России занятость коек для пациентов с COVID-19 близка к 90%, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."В 53 субъектах занятость коечного фонда находится на цифрах, близких к 90%. Поэтому сегодня в регионах рекомендовано нами и проводятся мероприятия по использованию этапности, как это используется в период оказания медицинской помощи при боевых действиях, т.е. этапность койки первичного приема и койки-долечивание", - сказал Мурашко на заседании координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.По его словам, это позволяет более качественно принимать наиболее тяжелых пациентов.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
https://ria.ru/20201116/koronavirus-1584814239.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мурашко, здоровье - общество, общество