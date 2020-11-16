https://ria.ru/20201116/murashko-1584813790.html
Мурашко сообщил о росте числа пациентов, находящихся в реанимации
Мурашко сообщил о росте числа пациентов, находящихся в реанимации
Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что возросло количество пациентов, находящихся в реанимации. РИА Новости, 16.11.2020
2020-11-16T12:37
2020-11-16T12:37
2020-11-16T12:48
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
распространение нового коронавируса
михаил мурашко
здоровье - общество
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МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что возросло количество пациентов, находящихся в реанимации.По его словам, число госпитализаций продолжает расти. В среднем по стране заняты 84% коек."Значительно возросло количество пациентов, находящихся, в том числе, в реанимациях. И занятость на сегодняшний день – 5,3 тысячи коек", - сказал Мурашко на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мурашко, здоровье - общество, общество