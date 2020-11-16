https://ria.ru/20201116/murashko-1584813790.html

Мурашко сообщил о росте числа пациентов, находящихся в реанимации

Мурашко сообщил о росте числа пациентов, находящихся в реанимации

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что возросло количество пациентов, находящихся в реанимации. РИА Новости, 16.11.2020

2020-11-16T12:37

2020-11-16T12:37

2020-11-16T12:48

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

распространение нового коронавируса

михаил мурашко

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что возросло количество пациентов, находящихся в реанимации.По его словам, число госпитализаций продолжает расти. В среднем по стране заняты 84% коек."Значительно возросло количество пациентов, находящихся, в том числе, в реанимациях. И занятость на сегодняшний день – 5,3 тысячи коек", - сказал Мурашко на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

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2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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