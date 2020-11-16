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Биография Валида Муаллема

Биография Валида Муаллема

Валид Муаллем родился 17 июля 1941 года в Дамаске (Сирия). РИА Новости, 16.11.2020

2020-11-16T06:58

2020-11-16T06:58

2020-11-16T06:59

валид муаллем

мид сирии

сирия

справки

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Валид Муаллем родился 17 июля 1941 года в Дамаске (Сирия).В 1948-1960 годах учился в государственных школах.В 1963 году окончил бакалавриат Каирского университета по специальности "экономика".С 1964 года работал в министерстве иностранных дел Сирии, служил в сирийских дипломатических миссиях в Танзании, Саудовской Аравии, Испании и Англии.В 1975 году был назначен послом Сирии в Румынии.С 1980 по 1984 год был главой департамента удостоверения подлинности и переводов МИД Сирии.В 1984-1990 годах работал главой департамента частных офисов.С 1990 по 1999 занимал должность посла в США.С 1991 по 1999 год принимал участие в сирийско-израильских мирных переговорах.В начале 2000 года был назначен помощником министра иностранных дел.В 2005 году был назначен заместителем премьер-министра Сирии, занимал должность замминистра иностранных дел. Ему было поручено вести деятельность по сирийско-ливанским отношениям.11 февраля 2006 года был назначен министром иностранных дел Сирии.16 ноября 2020 года стало известно, что он скончался.Валид Муаллем – автор четырех книг по истории Сирии: "Палестина и вооруженный мир", "Сирия в период Мандата 1917—1948", "Сирия: от независимости до объединения 1948—1958" и "Мир и Ближний Восток глазами американцев".Был женат, у него остались трое детей.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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