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Биография Валида Муаллема
Биография Валида Муаллема
Валид Муаллем родился 17 июля 1941 года в Дамаске (Сирия). РИА Новости, 16.11.2020
2020-11-16T06:58
2020-11-16T06:58
2020-11-16T06:59
валид муаллем
мид сирии
сирия
справки
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Валид Муаллем родился 17 июля 1941 года в Дамаске (Сирия).В 1948-1960 годах учился в государственных школах.В 1963 году окончил бакалавриат Каирского университета по специальности "экономика".С 1964 года работал в министерстве иностранных дел Сирии, служил в сирийских дипломатических миссиях в Танзании, Саудовской Аравии, Испании и Англии.В 1975 году был назначен послом Сирии в Румынии.С 1980 по 1984 год был главой департамента удостоверения подлинности и переводов МИД Сирии.В 1984-1990 годах работал главой департамента частных офисов.С 1990 по 1999 занимал должность посла в США.С 1991 по 1999 год принимал участие в сирийско-израильских мирных переговорах.В начале 2000 года был назначен помощником министра иностранных дел.В 2005 году был назначен заместителем премьер-министра Сирии, занимал должность замминистра иностранных дел. Ему было поручено вести деятельность по сирийско-ливанским отношениям.11 февраля 2006 года был назначен министром иностранных дел Сирии.16 ноября 2020 года стало известно, что он скончался.Валид Муаллем – автор четырех книг по истории Сирии: "Палестина и вооруженный мир", "Сирия в период Мандата 1917—1948", "Сирия: от независимости до объединения 1948—1958" и "Мир и Ближний Восток глазами американцев".Был женат, у него остались трое детей.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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валид муаллем, мид сирии, сирия, справки
Валид Муаллем родился 17 июля 1941 года в Дамаске (Сирия).
В 1948-1960 годах учился в государственных школах.
В 1963 году окончил бакалавриат Каирского университета по специальности "экономика".
С 1964 года работал в министерстве иностранных дел Сирии, служил в сирийских дипломатических миссиях в Танзании, Саудовской Аравии, Испании и Англии.
В 1975 году был назначен послом Сирии в Румынии.
С 1980 по 1984 год был главой департамента удостоверения подлинности и переводов МИД Сирии.
В 1984-1990 годах работал главой департамента частных офисов.
С 1990 по 1999 занимал должность посла в США.
С 1991 по 1999 год принимал участие в сирийско-израильских мирных переговорах.
В начале 2000 года был назначен
помощником министра иностранных дел.
В 2005 году был назначен заместителем
премьер-министра Сирии, занимал должность замминистра иностранных дел. Ему было поручено вести деятельность по сирийско-ливанским отношениям.
11 февраля 2006 года был назначен министром иностранных дел Сирии.
16 ноября 2020 года стало известно, что он скончался
.
Валид Муаллем – автор четырех книг по истории Сирии: "Палестина и вооруженный мир", "Сирия в период Мандата 1917—1948", "Сирия: от независимости до объединения 1948—1958" и "Мир и Ближний Восток глазами американцев".
Был женат, у него остались трое детей.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников