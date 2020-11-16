https://ria.ru/20201116/most-1584867796.html

В Белгородской области мост погрузился в реку через месяц после ремонта

В Белгородской области мост погрузился в реку через месяц после ремонта

Недавно отремонтированный подвесной мост в поселке Волоконовка Белгородской области в ночь на понедельник провис настолько, что его нижняя часть оказалась в... РИА Новости, 16.11.2020

2020-11-16T16:49

2020-11-16T16:49

2020-11-16T16:49

белгородская область

происшествия

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ЯРОСЛАВЛЬ, 16 ноя - РИА Новости. Недавно отремонтированный подвесной мост в поселке Волоконовка Белгородской области в ночь на понедельник провис настолько, что его нижняя часть оказалась в воде, прокуратура проводит проверку."В ночь с 15 ноября на 16 ноября 2020 года произошло провисание навесного моста через реку Оскол в поселке Волоконовка. В связи с этим прокуратурой Белгородской области организована проверка соблюдения федерального законодательства при эксплуатации и ремонте моста", - сообщила областная прокуратура.Администрация Волоконовского района прокомментировала инцидент в своей официальной группе в социальной сети "ВКонтакте"."По причине одновременного отрыва якорных петель натяжителя тросов в ночь с 15 на 16 ноября текущего года произошел провис конструкции... В сентябре - октябре 2020 года был проведен текущий ремонт. Замена якорных петель натяжителя тросов, так же как и конструкций пилонов, контрактом не предусматривалась. На текущий момент совместно с ИП Коськов И.В. разработаны мероприятия по устранению последствий аварии", - говорится в сообщении.Ликвидировать аварию будет ИП Коськов И.В, который и проводил ремонт на основании муниципального контракта. Работы начнутся с 17 ноября.Сообщается, что мост соединяет центр поселка с парком культуры и отдыха. Он был спроектирован и изготовлен в 1968 году градообразующим предприятием "Ремонтно-механический завод". В процессе эксплуатации периодически проводился текущий ремонт. Конструкция уже "переживала" подобный инцидент, отмечают власти. В 2004 году во время проведения праздника Ивана Купалы из-за большого скопления народа мост провис. После этого массовое прохождение людей во время проведения различных праздников по мосту было ограничено. Основным стал вантовый мост, расположенный в 250 метрах ниже по течению реки Оскол.

https://ria.ru/20201116/poezd-1584861992.html

https://ria.ru/20201113/rabochiy-1584535047.html

белгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белгородская область, происшествия