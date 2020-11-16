https://ria.ru/20201116/moskva-1584828631.html

Экскурсоводы Москвы рассказали, как работают в условиях новых ограничений

Экскурсоводы Москвы рассказали, как работают в условиях новых ограничений

Московские экскурсоводы рассказали, как работают после закрытия до середины января столичных музеев, сообщает TourDom.ru. РИА Новости, 16.11.2020

2020-11-16T15:29

2020-11-16T15:29

2020-11-16T15:29

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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Московские экскурсоводы рассказали, как работают после закрытия до середины января столичных музеев, сообщает TourDom.ru. Гид Евгения Дирдовская рассказала, что упор придется сделать на уличные туры по городу. "Будем работать с соблюдением необходимых мер безопасности, включая дистанцирование и обязательное ношение масок", — добавила она. Другой столичный экскурсовод рассказал, что помимо пешеходных прогулок по достопримечательностям, сейчас есть автобусные поездки на один-два дня по ближайшим областям: Московской, Тверской, Тульской, Владимирской и другим. "Многие музеи там работают, монастыри и храмы продолжают впускать посетителей", — добавил он.Министр культуры РФ Ольга Любимов подписала указ о приостановке работы всех федеральных музеев, расположенных в Москве, с 16 ноября 2020 года до 15 января 2021 года. Ранее закрылись музеи, подведомственные столичному департаменту культуры.

https://ria.ru/20201113/marshruty-1584343742.html

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коронавирус в россии, ольга любимова, туризм, музеи, туры, туристы, новости - туризм, москва