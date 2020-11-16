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Метеорологи предупредили о резком похолодании в Москве
Метеорологи предупредили о резком похолодании в Москве
Переменчивая погода без существенных осадков ожидает москвичей на этой неделе, начиная со среды начнется слабое потепление, и к концу недели дневная температура РИА Новости, 16.11.2020
2020-11-16T11:27
2020-11-16T12:02
татьяна позднякова
погода
москва
общество
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Переменчивая погода без существенных осадков ожидает москвичей на этой неделе, начиная со среды начнется слабое потепление, и к концу недели дневная температура будет слабоположительной, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.Она отметила, что москвичей на неделе ждет переменчивая погода, во вторник будет на 2-2,5 градуса холоднее климатической нормы. В середине недели погоду в столице будет определять антициклон, атмосферное давление будет довольно высокое."Осадков у нас так же, как и 17 ноября не ожидается, но фон температуры станет повыше. Минимальная температура в Москве уже будет порядка минус 3 - минус 5 градусов, по области до минус 7. Дневная температура в городе 0 - минус 2. На крайнем северо-западе температура в среду уже будет слабоположительная. Вторжение более теплого воздуха будет сопровождаться порывами юго-западного ветра, которые могут достигать в среду 12-17 метров в секунду. И за счет того, что будет повышаться влажность и будет ветер, будет казаться, что на улице еще очень холодно", - рассказала Позднякова.По ее словам, в ночь на 19 ноября возможны небольшие осадки, не исключено, что в ночные часы местами будет скользко. Температура в Москве останется слабоотрицательной - до минус 2 градусов, по области до минус 4. Как отметила синоптик, днем существенных осадков не ожидается, температура в городе 0 - плюс 2, по области минус 2 - плюс 3 градуса, и сохранится порывистый юго-западный ветер."В конце недели 20 числа погода относительно теплая, в ночные часы минус 4 - плюс 1, в столице около 0. И дневная температура в городе порядка плюс 1 - плюс 3 градусов. Смена воздушных масс произойдет 21 числа, нас в ночь пересечет холодный атмосферный фронт, местами пройдет небольшой снежок, температура будет мало меняться в течение суток. Она останется слабоотрицательной. В воскресенье, скорее всего, нас снова будет ждать волна прохладной погоды", - сообщила Позднякова.
https://ria.ru/20201116/moskva-1584789907.html
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татьяна позднякова, погода, москва, общество

Метеорологи предупредили о резком похолодании в Москве

11:27 16.11.2020 (обновлено: 12:02 16.11.2020)
 
© РИА Новости / Алексей КуденкоМужчина идет по улице Новая площадь мимо здания Политехнического музея в Москве
Мужчина идет по улице Новая площадь мимо здания Политехнического музея в Москве - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Переменчивая погода без существенных осадков ожидает москвичей на этой неделе, начиная со среды начнется слабое потепление, и к концу недели дневная температура будет слабоположительной, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
Она отметила, что москвичей на неделе ждет переменчивая погода, во вторник будет на 2-2,5 градуса холоднее климатической нормы. В середине недели погоду в столице будет определять антициклон, атмосферное давление будет довольно высокое.
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"Осадков у нас так же, как и 17 ноября не ожидается, но фон температуры станет повыше. Минимальная температура в Москве уже будет порядка минус 3 - минус 5 градусов, по области до минус 7. Дневная температура в городе 0 - минус 2. На крайнем северо-западе температура в среду уже будет слабоположительная. Вторжение более теплого воздуха будет сопровождаться порывами юго-западного ветра, которые могут достигать в среду 12-17 метров в секунду. И за счет того, что будет повышаться влажность и будет ветер, будет казаться, что на улице еще очень холодно", - рассказала Позднякова.
По ее словам, в ночь на 19 ноября возможны небольшие осадки, не исключено, что в ночные часы местами будет скользко. Температура в Москве останется слабоотрицательной - до минус 2 градусов, по области до минус 4. Как отметила синоптик, днем существенных осадков не ожидается, температура в городе 0 - плюс 2, по области минус 2 - плюс 3 градуса, и сохранится порывистый юго-западный ветер.
"В конце недели 20 числа погода относительно теплая, в ночные часы минус 4 - плюс 1, в столице около 0. И дневная температура в городе порядка плюс 1 - плюс 3 градусов. Смена воздушных масс произойдет 21 числа, нас в ночь пересечет холодный атмосферный фронт, местами пройдет небольшой снежок, температура будет мало меняться в течение суток. Она останется слабоотрицательной. В воскресенье, скорее всего, нас снова будет ждать волна прохладной погоды", - сообщила Позднякова.
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