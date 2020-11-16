https://ria.ru/20201116/moskva-1584789907.html

В Москве из-за аномально теплой погоды начали набухать почки вербы

В Москве из-за аномально теплой погоды начали набухать почки вербы

Почки вербы начали набухать на Щукинском полуострове в Москве из-за аномально теплой погоды, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и... РИА Новости, 16.11.2020

2020-11-16T11:09

2020-11-16T11:09

2020-11-16T11:09

погода

мосприрода

москва

общество

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Почки вербы начали набухать на Щукинском полуострове в Москве из-за аномально теплой погоды, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды, биологи заверяют, что если ударит мороз, это никак не повлияет на само растение."В природно-историческом парке "Москворецкий", на Щукинском полуострове, сотрудники Мосприроды заметили набухание цветковых почек у вербы (ивы остролистной). Это произошло из-за аномально теплой погоды, установившейся в Москве", - говорится в сообщении в понедельник.Отмечается, что в этом году средняя температура ноября держится на отметке плюс 6 градусов по Цельсию, в прошлом году средняя температура ноября была зафиксирована на уровне плюс 2 градуса, а в 2017-2018 годах этот параметр составлял 0 градусов по Цельсию.Уточняется, что верба в 2020 году на природных территориях Москвы зацвела достаточно рано - в середине февраля. Это было связано с аномально теплой погодой.

https://ria.ru/20201116/moskva-1584768216.html

https://ria.ru/20201115/pogoda-1584682649.html

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погода, мосприрода, москва, общество