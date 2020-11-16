В Москве из-за аномально теплой погоды начали набухать почки вербы
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Почки вербы начали набухать на Щукинском полуострове в Москве из-за аномально теплой погоды, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды, биологи заверяют, что если ударит мороз, это никак не повлияет на само растение.
"В природно-историческом парке "Москворецкий", на Щукинском полуострове, сотрудники Мосприроды заметили набухание цветковых почек у вербы (ивы остролистной). Это произошло из-за аномально теплой погоды, установившейся в Москве", - говорится в сообщении в понедельник.
Отмечается, что в этом году средняя температура ноября держится на отметке плюс 6 градусов по Цельсию, в прошлом году средняя температура ноября была зафиксирована на уровне плюс 2 градуса, а в 2017-2018 годах этот параметр составлял 0 градусов по Цельсию.
"Бить тревогу по такому поводу не стоит, так как это естественный природный процесс - так задумано природой. Если ударят морозы - почки отпадут. При сохранении такой погоды и в случае дальнейшего потепления возможно и повторное цветение вербы. Такие погодные аномалии немного изменят жизнь растения. В этом случае верба уже не сможет зацвести предстоящей весной, цветение станет возможным только через год", - цитируют в сообщении биологов Мосприроды.
Уточняется, что верба в 2020 году на природных территориях Москвы зацвела достаточно рано - в середине февраля. Это было связано с аномально теплой погодой.