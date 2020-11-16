https://ria.ru/20201116/moskva-1584768216.html
Понедельник в Москве может стать самым холодным днем осени
Понедельник в Москве может стать самым холодным днем осени
Самый холодный день текущей осени ожидается Москве в понедельник, температура днём опустится до минус 2, предстоящая ночь также станет самой холодной с начала... РИА Новости, 16.11.2020
2020-11-16T08:06
2020-11-16T08:06
2020-11-16T08:06
александр синенков
погода
москва
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Самый холодный день текущей осени ожидается Москве в понедельник, температура днём опустится до минус 2, предстоящая ночь также станет самой холодной с начала осени, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков."Мы сегодня ожидаем облачную с прояснениями погоду, без существенных осадков. Максимальная температура в Москве составит 0 - минус 2, в Подмосковье от минус 4 до плюс 1. Можно сказать, что понедельник станет самым холодным днём с начала осени 2020 года", — сообщил Синенков.Ветер юго-восточный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление существенно не изменится и составит 761 миллиметр ртутного столба, что на 13 миллиметров выше нормы."Кроме того, предстоящая ночь будет также самой холодной с начала осени: температура воздуха опустится до минус 4-6 градусов", — заключил синоптик.
https://ria.ru/20201115/pogoda-1584682649.html
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александр синенков, погода, москва, московская область (подмосковье), общество