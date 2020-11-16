https://ria.ru/20201116/morg-1584854980.html

Морги в Ивановской области не справляются с хранением умерших с COVID-19

Морги в Ивановской области не справляются с хранением умерших с COVID-19

Морги в больницах Ивановской области не справляются с хранением тел умерших пациентов с коронавирусной инфекцией, заявил в понедельник на брифинге директор... РИА Новости, 16.11.2020

2020-11-16T15:47

2020-11-16T15:47

2020-11-16T15:47

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

ивановская область

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/0a/1583956030_0:70:2916:1710_1400x0_80_0_0_0962b5d6a7a0bcde236816a9da9a817a.jpg

ВОРОНЕЖ, 16 ноя - РИА Новости. Морги в больницах Ивановской области не справляются с хранением тел умерших пациентов с коронавирусной инфекцией, заявил в понедельник на брифинге директор департамента здравоохранения региона Артур Фокин.По состоянию на 16 ноября в Ивановской области зарегистрированы 13 646 случаев новой коронавирусной инфекции, за сутки поставлены 149 диагнозов. В стационаре находятся 2402 человека, в том числе на койках с кислородом – 1571 человек. На аппаратах ИВЛ – 67 пациентов.Выздоровели 9524 пациента с подтвержденным COVID, за сутки выписаны 27 человек, к выписке готовятся еще порядка 100 человек. Умерли 203 пациента с подтвержденным COVID, за выходные зафиксировано шесть летальных случаев."Нагрузка (на патологоанатомическую службу) существенно увеличилась, поэтому сейчас ищем дополнительные холодильные камеры, так как морги уже не справляются с хранением тел до выдачи родственникам", - приводит словам Фокина пресс-служба облправительства.Глава депздрава добавил, что нередко родственники умершего, опасаясь заражения, подолгу не забирают тела, поэтому "снижается и пропускная способность моргов".Фокин оценил текущую ситуацию в системе здравоохранения региона как напряженную и отметил, что в ближайшее время динамика заболеваемости не снизится, и региональной системе здравоохранения понадобится не менее 3 тысяч коек для пациентов с COVID-19."Это значит, что придется перепрофилировать другие медицинские учреждения. К сожалению, сделать это без ущерба для оказания медпомощи по другим профилям вряд ли получится", - сказал Фокин.На данный момент в городской больнице №3 Иваново развертывают 30 дополнительных коек с кислородом. Еще 60 коек будут развернуты в ближайшее время в клинике восстановительного лечения, куда будут переводиться пациенты, прошедшие интенсивную терапию в COVID-госпиталях.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201116/test-1584804822.html

ивановская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, ивановская область, общество