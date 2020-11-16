https://ria.ru/20201116/morg-1584854980.html
Морги в Ивановской области не справляются с хранением умерших с COVID-19
Морги в Ивановской области не справляются с хранением умерших с COVID-19
Морги в больницах Ивановской области не справляются с хранением тел умерших пациентов с коронавирусной инфекцией, заявил в понедельник на брифинге директор... РИА Новости, 16.11.2020
2020-11-16T15:47
2020-11-16T15:47
2020-11-16T15:47
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
ивановская область
общество
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ВОРОНЕЖ, 16 ноя - РИА Новости. Морги в больницах Ивановской области не справляются с хранением тел умерших пациентов с коронавирусной инфекцией, заявил в понедельник на брифинге директор департамента здравоохранения региона Артур Фокин.По состоянию на 16 ноября в Ивановской области зарегистрированы 13 646 случаев новой коронавирусной инфекции, за сутки поставлены 149 диагнозов. В стационаре находятся 2402 человека, в том числе на койках с кислородом – 1571 человек. На аппаратах ИВЛ – 67 пациентов.Выздоровели 9524 пациента с подтвержденным COVID, за сутки выписаны 27 человек, к выписке готовятся еще порядка 100 человек. Умерли 203 пациента с подтвержденным COVID, за выходные зафиксировано шесть летальных случаев."Нагрузка (на патологоанатомическую службу) существенно увеличилась, поэтому сейчас ищем дополнительные холодильные камеры, так как морги уже не справляются с хранением тел до выдачи родственникам", - приводит словам Фокина пресс-служба облправительства.Глава депздрава добавил, что нередко родственники умершего, опасаясь заражения, подолгу не забирают тела, поэтому "снижается и пропускная способность моргов".Фокин оценил текущую ситуацию в системе здравоохранения региона как напряженную и отметил, что в ближайшее время динамика заболеваемости не снизится, и региональной системе здравоохранения понадобится не менее 3 тысяч коек для пациентов с COVID-19."Это значит, что придется перепрофилировать другие медицинские учреждения. К сожалению, сделать это без ущерба для оказания медпомощи по другим профилям вряд ли получится", - сказал Фокин.На данный момент в городской больнице №3 Иваново развертывают 30 дополнительных коек с кислородом. Еще 60 коек будут развернуты в ближайшее время в клинике восстановительного лечения, куда будут переводиться пациенты, прошедшие интенсивную терапию в COVID-госпиталях.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, ивановская область, общество
ВОРОНЕЖ, 16 ноя - РИА Новости.
Морги в больницах Ивановской области
не справляются с хранением тел умерших пациентов с коронавирусной инфекцией, заявил в понедельник на брифинге директор департамента здравоохранения региона Артур Фокин.
По состоянию на 16 ноября в Ивановской области зарегистрированы 13 646 случаев новой коронавирусной инфекции, за сутки поставлены 149 диагнозов. В стационаре находятся 2402 человека, в том числе на койках с кислородом – 1571 человек. На аппаратах ИВЛ – 67 пациентов.
Выздоровели 9524 пациента с подтвержденным COVID, за сутки выписаны 27 человек, к выписке готовятся еще порядка 100 человек. Умерли 203 пациента с подтвержденным COVID, за выходные зафиксировано шесть летальных случаев.
"Нагрузка (на патологоанатомическую службу) существенно увеличилась, поэтому сейчас ищем дополнительные холодильные камеры, так как морги уже не справляются с хранением тел до выдачи родственникам", - приводит словам Фокина пресс-служба облправительства.
Глава депздрава добавил, что нередко родственники умершего, опасаясь заражения, подолгу не забирают тела, поэтому "снижается и пропускная способность моргов".
Фокин оценил текущую ситуацию в системе здравоохранения региона как напряженную и отметил, что в ближайшее время динамика заболеваемости не снизится, и региональной системе здравоохранения понадобится не менее 3 тысяч коек для пациентов с COVID-19.
"Это значит, что придется перепрофилировать другие медицинские учреждения. К сожалению, сделать это без ущерба для оказания медпомощи по другим профилям вряд ли получится", - сказал Фокин.
На данный момент в городской больнице №3 Иваново развертывают 30 дополнительных коек с кислородом. Еще 60 коек будут развернуты в ближайшее время в клинике восстановительного лечения, куда будут переводиться пациенты, прошедшие интенсивную терапию в COVID-госпиталях.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.