Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201116/morg-1584854980.html
Морги в Ивановской области не справляются с хранением умерших с COVID-19
Морги в Ивановской области не справляются с хранением умерших с COVID-19
Морги в больницах Ивановской области не справляются с хранением тел умерших пациентов с коронавирусной инфекцией, заявил в понедельник на брифинге директор... РИА Новости, 16.11.2020
2020-11-16T15:47
2020-11-16T15:47
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
ивановская область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/0a/1583956030_0:70:2916:1710_1400x0_80_0_0_0962b5d6a7a0bcde236816a9da9a817a.jpg
ВОРОНЕЖ, 16 ноя - РИА Новости. Морги в больницах Ивановской области не справляются с хранением тел умерших пациентов с коронавирусной инфекцией, заявил в понедельник на брифинге директор департамента здравоохранения региона Артур Фокин.По состоянию на 16 ноября в Ивановской области зарегистрированы 13 646 случаев новой коронавирусной инфекции, за сутки поставлены 149 диагнозов. В стационаре находятся 2402 человека, в том числе на койках с кислородом – 1571 человек. На аппаратах ИВЛ – 67 пациентов.Выздоровели 9524 пациента с подтвержденным COVID, за сутки выписаны 27 человек, к выписке готовятся еще порядка 100 человек. Умерли 203 пациента с подтвержденным COVID, за выходные зафиксировано шесть летальных случаев."Нагрузка (на патологоанатомическую службу) существенно увеличилась, поэтому сейчас ищем дополнительные холодильные камеры, так как морги уже не справляются с хранением тел до выдачи родственникам", - приводит словам Фокина пресс-служба облправительства.Глава депздрава добавил, что нередко родственники умершего, опасаясь заражения, подолгу не забирают тела, поэтому "снижается и пропускная способность моргов".Фокин оценил текущую ситуацию в системе здравоохранения региона как напряженную и отметил, что в ближайшее время динамика заболеваемости не снизится, и региональной системе здравоохранения понадобится не менее 3 тысяч коек для пациентов с COVID-19."Это значит, что придется перепрофилировать другие медицинские учреждения. К сожалению, сделать это без ущерба для оказания медпомощи по другим профилям вряд ли получится", - сказал Фокин.На данный момент в городской больнице №3 Иваново развертывают 30 дополнительных коек с кислородом. Еще 60 коек будут развернуты в ближайшее время в клинике восстановительного лечения, куда будут переводиться пациенты, прошедшие интенсивную терапию в COVID-госпиталях.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201116/test-1584804822.html
ивановская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0a/1583956030_84:0:2815:2048_1400x0_80_0_0_fbf2038d0242368b4b66ee03e1c674e2.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, ивановская область, общество

Морги в Ивановской области не справляются с хранением умерших с COVID-19

15:47 16.11.2020
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМедицинский работник в отделении дезинфекции госпиталя COVID-19 городской клинической больницы №15 имени О. М. Филатова в Москве
Медицинский работник в отделении дезинфекции госпиталя COVID-19 городской клинической больницы №15 имени О. М. Филатова в Москве - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 16 ноя - РИА Новости. Морги в больницах Ивановской области не справляются с хранением тел умерших пациентов с коронавирусной инфекцией, заявил в понедельник на брифинге директор департамента здравоохранения региона Артур Фокин.
По состоянию на 16 ноября в Ивановской области зарегистрированы 13 646 случаев новой коронавирусной инфекции, за сутки поставлены 149 диагнозов. В стационаре находятся 2402 человека, в том числе на койках с кислородом – 1571 человек. На аппаратах ИВЛ – 67 пациентов.
Выздоровели 9524 пациента с подтвержденным COVID, за сутки выписаны 27 человек, к выписке готовятся еще порядка 100 человек. Умерли 203 пациента с подтвержденным COVID, за выходные зафиксировано шесть летальных случаев.
"Нагрузка (на патологоанатомическую службу) существенно увеличилась, поэтому сейчас ищем дополнительные холодильные камеры, так как морги уже не справляются с хранением тел до выдачи родственникам", - приводит словам Фокина пресс-служба облправительства.
Лаборант держит в руках тест к COVID-19 в лабораторном комплексе Helix в Москве - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
12:05Распространение нового коронавируса
Роспотребнадзор ограничил срок выполнения теста на коронавирус
Глава депздрава добавил, что нередко родственники умершего, опасаясь заражения, подолгу не забирают тела, поэтому "снижается и пропускная способность моргов".
Фокин оценил текущую ситуацию в системе здравоохранения региона как напряженную и отметил, что в ближайшее время динамика заболеваемости не снизится, и региональной системе здравоохранения понадобится не менее 3 тысяч коек для пациентов с COVID-19.
"Это значит, что придется перепрофилировать другие медицинские учреждения. К сожалению, сделать это без ущерба для оказания медпомощи по другим профилям вряд ли получится", - сказал Фокин.
На данный момент в городской больнице №3 Иваново развертывают 30 дополнительных коек с кислородом. Еще 60 коек будут развернуты в ближайшее время в клинике восстановительного лечения, куда будут переводиться пациенты, прошедшие интенсивную терапию в COVID-госпиталях.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Темпы распространения и летальность - РИА Новости, 1920, 15.05.2020
15 мая, 22:13Инфографика
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Ивановская областьОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:09Около тысячи участников митинга в Ереване пришли к зданию Генпрокуратуры
18:58В Ереване ограбили офис авиакомпании Armenia
18:54Губернатор Петербурга призвал не скупать антибиотики, как гречку
18:42Эксперт прокомментировал слова Тихановской об отключении Минска от SWIFT
18:40Митингующие в Ереване оппозиционеры направились к генпрокуратуре и МИД
18:36Стало известно о новой "побочке" вакцины Pfizer от коронавируса
18:33Эксперт оценил возможность укрепления договоренностей по Карабаху
18:27Коронавирус ежедневно выявляют у почти 70 московских учителей
18:22Toyota отозвала из России почти 70 тысяч автомобилей
18:17Суд в Минске не удовлетворил жалобу на продление ареста Знака
18:13В Москве школьницу избили при прохождении квеста
18:06На митинге в Ереване представили план действий оппозиции
18:06Путин обсудил с Нетаньяху сотрудничество по вакцине от COVID-19
18:04В Рособрнадзоре поддержали лицензирование онлайн-образования
18:01На Тенерифе ужесточили правила посещения баров и пляжей
17:57Президент Австрии назвал победу Санду на выборах в Молдавии впечатляющей
17:55Трамп назвал пересчет голосов в Джорджии фальшивым
17:53Суд арестовал подозреваемого в убийстве школьницы в Асбесте
17:51Трамп и Байден оценили данные о второй американской вакцине от COVID-19
17:51В Мордовии ребенок выжил, упав с пятого этажа
Лента новостейМолния