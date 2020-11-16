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Наблюдатели ОБСЕ заметили нетолерантную риторику на выборах в Молдавии
Наблюдатели ОБСЕ заметили нетолерантную риторику на выборах в Молдавии
Глава ограниченной миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ Кориэн Йонкер заявила, что во втором туре выборов президента... РИА Новости, 16.11.2020
2020-11-16T17:01
2020-11-16T17:02
президентские выборы в молдавии — 2020
майя санду
обсе
игорь додон
бюро по демократическим институтам и правам человека
молдавия
в мире
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КИШИНЕВ, 16 ноя - РИА Новости. Глава ограниченной миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ Кориэн Йонкер заявила, что во втором туре выборов президента Молдавии наблюдалась нетолерантная риторика, в частности направленная против кандидата Майи Санду."Мы отметили, что кампании в этот раз были более отрицательными и разделяющими в сравнении с первым туром. Мы наблюдали нетолерантную риторику, которая по нарастающей становилась главной темой кампании. Особенно риторика, направленная против Майи Санду. Мы также отметили, что некоторые агитационные материалы были очень негативными и сеяли рознь", - сказала Йонкер на пресс-конференции в понедельник.Первый тур выборов президента Молдавии прошел 1 ноября, ни один из кандидатов не набрал больше 50% голосов, поэтому 15 ноября в стране прошел второй тур. На этот раз гражданам Молдавии пришлось выбирать из двух кандидатов – баллотировавшегося на второй срок президента Игоря Додона и экс-премьера, лидера партии "Действие и солидарность" Майи Санду.Санду побеждает во втором туре выборов президента Молдавии с 57,75%, Додон набирает 42,25%, сообщил ЦИК после обработки 100% протоколов.
https://ria.ru/20201116/moldaviya-1584822527.html
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президентские выборы в молдавии — 2020, майя санду, обсе, игорь додон, бюро по демократическим институтам и правам человека, молдавия, в мире

Наблюдатели ОБСЕ заметили нетолерантную риторику на выборах в Молдавии

17:01 16.11.2020 (обновлено: 17:02 16.11.2020)
 
© Sputnik / Михай Карауш / Перейти в фотобанкВторой тур выборов президента Молдавии
Второй тур выборов президента Молдавии - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
© Sputnik / Михай Карауш
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КИШИНЕВ, 16 ноя - РИА Новости. Глава ограниченной миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ Кориэн Йонкер заявила, что во втором туре выборов президента Молдавии наблюдалась нетолерантная риторика, в частности направленная против кандидата Майи Санду.
"Мы отметили, что кампании в этот раз были более отрицательными и разделяющими в сравнении с первым туром. Мы наблюдали нетолерантную риторику, которая по нарастающей становилась главной темой кампании. Особенно риторика, направленная против Майи Санду. Мы также отметили, что некоторые агитационные материалы были очень негативными и сеяли рознь", - сказала Йонкер на пресс-конференции в понедельник.
Избиратели голосуют во время второго тура на выборах президента Молдавии - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
13:16
Правозащитники рассказали о нарушениях на выборах президента Молдавии
Первый тур выборов президента Молдавии прошел 1 ноября, ни один из кандидатов не набрал больше 50% голосов, поэтому 15 ноября в стране прошел второй тур. На этот раз гражданам Молдавии пришлось выбирать из двух кандидатов – баллотировавшегося на второй срок президента Игоря Додона и экс-премьера, лидера партии "Действие и солидарность" Майи Санду.
Санду побеждает во втором туре выборов президента Молдавии с 57,75%, Додон набирает 42,25%, сообщил ЦИК после обработки 100% протоколов.
Люди стоят в очереди на избирательный участок в поселке Варница во время второго тура на выборах президента Молдавии - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
10:35
ЦИК Молдавии проанализирует сообщения о нарушениях на выборах президента
 
Президентские выборы в Молдавии — 2020Майя СандуОБСЕИгорь ДодонБюро по демократическим институтам и правам человекаМолдавияВ мире
 
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