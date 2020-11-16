https://ria.ru/20201116/moldaviya-1584869854.html

Наблюдатели ОБСЕ заметили нетолерантную риторику на выборах в Молдавии

Наблюдатели ОБСЕ заметили нетолерантную риторику на выборах в Молдавии

Глава ограниченной миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ Кориэн Йонкер заявила, что во втором туре выборов президента... РИА Новости, 16.11.2020

2020-11-16T17:01

2020-11-16T17:01

2020-11-16T17:02

президентские выборы в молдавии — 2020

майя санду

обсе

игорь додон

бюро по демократическим институтам и правам человека

молдавия

в мире

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КИШИНЕВ, 16 ноя - РИА Новости. Глава ограниченной миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ Кориэн Йонкер заявила, что во втором туре выборов президента Молдавии наблюдалась нетолерантная риторика, в частности направленная против кандидата Майи Санду."Мы отметили, что кампании в этот раз были более отрицательными и разделяющими в сравнении с первым туром. Мы наблюдали нетолерантную риторику, которая по нарастающей становилась главной темой кампании. Особенно риторика, направленная против Майи Санду. Мы также отметили, что некоторые агитационные материалы были очень негативными и сеяли рознь", - сказала Йонкер на пресс-конференции в понедельник.Первый тур выборов президента Молдавии прошел 1 ноября, ни один из кандидатов не набрал больше 50% голосов, поэтому 15 ноября в стране прошел второй тур. На этот раз гражданам Молдавии пришлось выбирать из двух кандидатов – баллотировавшегося на второй срок президента Игоря Додона и экс-премьера, лидера партии "Действие и солидарность" Майи Санду.Санду побеждает во втором туре выборов президента Молдавии с 57,75%, Додон набирает 42,25%, сообщил ЦИК после обработки 100% протоколов.

https://ria.ru/20201116/moldaviya-1584822527.html

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президентские выборы в молдавии — 2020, майя санду, обсе, игорь додон, бюро по демократическим институтам и правам человека, молдавия, в мире