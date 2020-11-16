https://ria.ru/20201116/moldaviya-1584863778.html

Демпартия Молдавии предложила назначить новое правительство

Демпартия Молдавии предложила назначить новое правительство

Председатель Демократической партии Молдавии Павел Филип на брифинге в понедельник заявил, что в стране необходимо назначить правительство "национального... РИА Новости, 16.11.2020

2020-11-16T16:34

2020-11-16T16:34

2020-11-16T16:34

президентские выборы в молдавии — 2020

павел филип

майя санду

игорь додон

молдавия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/02/1582621552_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_89d576d4c21efdc7a182644d48e4d510.jpg

КИШИНЕВ, 16 ноя — РИА Новости. Председатель Демократической партии Молдавии Павел Филип на брифинге в понедельник заявил, что в стране необходимо назначить правительство "национального единства", которое будет пользоваться поддержкой всех партий в парламенте.В воскресенье в Молдавии прошел второй тур выборов президента республики. Граждане Молдавии выбирали главу государства на ближайшие четыре года. Претендентами во втором туре выборов были баллотирующийся на второй срок президент Игорь Додон и экс-премьер, лидер партии "Действие и солидарность" Майя Санду. Санду победила во втором туре с 57,75%, Додон набирает 42,25%, сообщил ЦИК после обработки 100% протоколов."Демократическая партия предлагает разработать краткосрочный антикризисный план, чтобы вывести страну из кризиса, а также создать правительство национального единства, которое будут поддерживать все партии парламента", - заявил Филип.Он полагает, что после этого нужно "очистить политический класс". В частности, Филип недоволен тем, что многие депутаты в парламенте переходят из одной партии в другую. Глава Демпартии предлагает законодательно запретить подобные переходы. Он полагает, что только в этом случае имеет смысл проводить досрочные парламентские выборы.Нынешний состав парламента был избран в феврале 2019 года, на сегодняшний день в нем нет правящего большинства. Демпартия Молдавии сразу после выборов получила 30 мест в парламенте из 101, сейчас в демократической фракции остались 11 депутатов, остальные присоединились к другим политформированиям.

https://ria.ru/20201116/moldaviya-1584780827.html

https://ria.ru/20201116/dodon-1584824181.html

молдавия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

президентские выборы в молдавии — 2020, павел филип, майя санду, игорь додон, молдавия, в мире