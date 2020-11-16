https://ria.ru/20201116/moldaviya-1584863778.html
Демпартия Молдавии предложила назначить новое правительство
Демпартия Молдавии предложила назначить новое правительство
Председатель Демократической партии Молдавии Павел Филип на брифинге в понедельник заявил, что в стране необходимо назначить правительство "национального... РИА Новости, 16.11.2020
2020-11-16T16:34
2020-11-16T16:34
2020-11-16T16:34
президентские выборы в молдавии — 2020
павел филип
майя санду
игорь додон
молдавия
в мире
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КИШИНЕВ, 16 ноя — РИА Новости. Председатель Демократической партии Молдавии Павел Филип на брифинге в понедельник заявил, что в стране необходимо назначить правительство "национального единства", которое будет пользоваться поддержкой всех партий в парламенте.В воскресенье в Молдавии прошел второй тур выборов президента республики. Граждане Молдавии выбирали главу государства на ближайшие четыре года. Претендентами во втором туре выборов были баллотирующийся на второй срок президент Игорь Додон и экс-премьер, лидер партии "Действие и солидарность" Майя Санду. Санду победила во втором туре с 57,75%, Додон набирает 42,25%, сообщил ЦИК после обработки 100% протоколов."Демократическая партия предлагает разработать краткосрочный антикризисный план, чтобы вывести страну из кризиса, а также создать правительство национального единства, которое будут поддерживать все партии парламента", - заявил Филип.Он полагает, что после этого нужно "очистить политический класс". В частности, Филип недоволен тем, что многие депутаты в парламенте переходят из одной партии в другую. Глава Демпартии предлагает законодательно запретить подобные переходы. Он полагает, что только в этом случае имеет смысл проводить досрочные парламентские выборы.Нынешний состав парламента был избран в феврале 2019 года, на сегодняшний день в нем нет правящего большинства. Демпартия Молдавии сразу после выборов получила 30 мест в парламенте из 101, сейчас в демократической фракции остались 11 депутатов, остальные присоединились к другим политформированиям.
https://ria.ru/20201116/moldaviya-1584780827.html
https://ria.ru/20201116/dodon-1584824181.html
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президентские выборы в молдавии — 2020, павел филип, майя санду, игорь додон, молдавия, в мире
КИШИНЕВ, 16 ноя — РИА Новости.
Председатель Демократической партии Молдавии Павел Филип
на брифинге в понедельник заявил, что в стране необходимо назначить правительство "национального единства", которое будет пользоваться поддержкой всех партий в парламенте.
В воскресенье в Молдавии прошел второй тур выборов президента республики. Граждане Молдавии выбирали главу государства на ближайшие четыре года. Претендентами во втором туре выборов были баллотирующийся на второй срок президент Игорь Додон
и экс-премьер, лидер партии "Действие и солидарность" Майя Санду
. Санду победила во втором туре с 57,75%, Додон набирает 42,25%, сообщил ЦИК после обработки 100% протоколов.
"Демократическая партия предлагает разработать краткосрочный антикризисный план, чтобы вывести страну из кризиса, а также создать правительство национального единства, которое будут поддерживать все партии парламента", - заявил Филип.
Он полагает, что после этого нужно "очистить политический класс". В частности, Филип недоволен тем, что многие депутаты в парламенте переходят из одной партии в другую. Глава Демпартии предлагает законодательно запретить подобные переходы. Он полагает, что только в этом случае имеет смысл проводить досрочные парламентские выборы.
Нынешний состав парламента был избран в феврале 2019 года, на сегодняшний день в нем нет правящего большинства. Демпартия Молдавии сразу после выборов получила 30 мест в парламенте из 101, сейчас в демократической фракции остались 11 депутатов, остальные присоединились к другим политформированиям.