https://ria.ru/20201116/moldaviya-1584851336.html

Президент Румынии приедет в Молдавию после инаугурации Санду

Президент Румынии приедет в Молдавию после инаугурации Санду

Президент Румынии Клаус Йоханнис приедет в Молдавию с официальным визитом после вступления лидера партии "Действие и солидарность" Майи Санду в должность... РИА Новости, 16.11.2020

2020-11-16T15:29

2020-11-16T15:29

2020-11-16T15:29

президентские выборы в молдавии — 2020

майя санду

клаус йоханнис

игорь додон

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молдавия

кишинев

в мире

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КИШИНЕВ, 16 ноя – РИА Новости. Президент Румынии Клаус Йоханнис приедет в Молдавию с официальным визитом после вступления лидера партии "Действие и солидарность" Майи Санду в должность президента республики, сообщает пресс-служба румынского посольства в Кишиневе.Ранее пресс-служба партии "Действие и солидарность" сообщила о том, что у Санду и Йоханниса в понедельник состоялся телефонный разговор."Президент Румынии и президент Молдавии договорились в рамках разговора, что главной целью двусторонних отношений станет расширение и углубление стратегического партнерства… Первым шагом для этого станет официальный визит президента Румынии Клауса Йоханниса, который он совершит в Молдавию по приглашению Майи Санду после ее вступления в должность", - говорится в сообщении, размещенном на странице посольства Румынии в Кишиневе в Facebook.В воскресенье в Молдавии прошел второй тур выборов президента республики. Граждане Молдавии выбирали главу государства на ближайшие четыре года. Претендентами во втором туре выборов были баллотирующийся на второй срок президент Игорь Додон и экс-премьер, лидер партии "Действие и солидарность" Санду. Согласно предварительным данным на сайте комиссии, после обработки 100% протоколов с участков Санду побеждает на выборах президента с 57,75% голосов, за Додона проголосовали 42,25% избирателей.

https://ria.ru/20201116/sandu-1584833501.html

https://ria.ru/20201116/sandu-1584822159.html

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президентские выборы в молдавии — 2020, майя санду, клаус йоханнис, игорь додон, румыния, молдавия, кишинев, в мире