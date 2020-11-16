https://ria.ru/20201116/moldaviya-1584822527.html

Правозащитники рассказали о нарушениях на выборах президента Молдавии

Правозащитники рассказали о нарушениях на выборах президента Молдавии

Представитель неправительственной правозащитной организации Promo-LEX Павел Постикэ рассказал о недочетах и нарушениях, выявленных в ходе второго тура выборов... РИА Новости, 16.11.2020

2020-11-16T13:16

2020-11-16T13:16

2020-11-16T13:16

президентские выборы в молдавии — 2020

майя санду

игорь додон

молдавия

в мире

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КИШИНЕВ, 16 ноя - РИА Новости. Представитель неправительственной правозащитной организации Promo-LEX Павел Постикэ рассказал о недочетах и нарушениях, выявленных в ходе второго тура выборов президента Молдавии.По словам Постикэ, наблюдатели от Promo-LEX были на чуть более 600 участках на территории Молдавии, поэтому результаты их наблюдений заключаются в экстраполяции данных, как если бы их наблюдатели могли посетить все участки. Всего на территории Молдавии в день выборов были открыты более 2 тысяч участков.По его словам, в ходе голосования на участках в Молдавии были отмечены случаи подвоза избирателей на участки для жителей Приднестровья."Доступ на участки для лиц с ограниченными физическими возможностями наблюдался на 242 участках, что означает, что в целом по стране таких случаев могло быть 771", - добавил он.Как отметил Постикэ, не менее 191 участка имели проблемы с отоплением, были несколько случаев, когда мешали вести наблюдение за выборами. Также, по его словам, не на всех участках при входе должным образом измеряли температуру избирателям, отмечены случаи несоблюдения социальной дистанции, а также попытки фотографирования бюллетеней.Он также отметил высокую активность избирателей, особенно на участках за рубежом и на участках, где голосовали жители Приднестровья.По словам Постикэ, после второго тура выборов пришло время забыть о борьбе и всем вместе внести вклад в будущее и гарантировать, что дальше не будет разделения граждан страны.Первый тур выборов президента Молдавии прошел 1 ноября, ни один из кандидатов не набрал больше 50% голосов, поэтому 15 ноября в стране прошел второй тур. На этот раз гражданам Молдавии пришлось выбирать из двух кандидатов – баллотировавшегося на второй срок президента Игоря Додона и экс-премьера, лидера партии "Действие и солидарность" Майи Санду.Санду побеждает во втором туре выборов президента Молдавии с 57,75%, Додон набирает 42,25%, сообщил ЦИК после обработки 100% протоколов.

https://ria.ru/20201116/sandu-1584799593.html

https://ria.ru/20201116/moldaviya-1584806940.html

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президентские выборы в молдавии — 2020, майя санду, игорь додон, молдавия, в мире