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Правозащитники рассказали о нарушениях на выборах президента Молдавии
Правозащитники рассказали о нарушениях на выборах президента Молдавии
Представитель неправительственной правозащитной организации Promo-LEX Павел Постикэ рассказал о недочетах и нарушениях, выявленных в ходе второго тура выборов... РИА Новости, 16.11.2020
2020-11-16T13:16
2020-11-16T13:16
президентские выборы в молдавии — 2020
майя санду
игорь додон
молдавия
в мире
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КИШИНЕВ, 16 ноя - РИА Новости. Представитель неправительственной правозащитной организации Promo-LEX Павел Постикэ рассказал о недочетах и нарушениях, выявленных в ходе второго тура выборов президента Молдавии.По словам Постикэ, наблюдатели от Promo-LEX были на чуть более 600 участках на территории Молдавии, поэтому результаты их наблюдений заключаются в экстраполяции данных, как если бы их наблюдатели могли посетить все участки. Всего на территории Молдавии в день выборов были открыты более 2 тысяч участков.По его словам, в ходе голосования на участках в Молдавии были отмечены случаи подвоза избирателей на участки для жителей Приднестровья."Доступ на участки для лиц с ограниченными физическими возможностями наблюдался на 242 участках, что означает, что в целом по стране таких случаев могло быть 771", - добавил он.Как отметил Постикэ, не менее 191 участка имели проблемы с отоплением, были несколько случаев, когда мешали вести наблюдение за выборами. Также, по его словам, не на всех участках при входе должным образом измеряли температуру избирателям, отмечены случаи несоблюдения социальной дистанции, а также попытки фотографирования бюллетеней.Он также отметил высокую активность избирателей, особенно на участках за рубежом и на участках, где голосовали жители Приднестровья.По словам Постикэ, после второго тура выборов пришло время забыть о борьбе и всем вместе внести вклад в будущее и гарантировать, что дальше не будет разделения граждан страны.Первый тур выборов президента Молдавии прошел 1 ноября, ни один из кандидатов не набрал больше 50% голосов, поэтому 15 ноября в стране прошел второй тур. На этот раз гражданам Молдавии пришлось выбирать из двух кандидатов – баллотировавшегося на второй срок президента Игоря Додона и экс-премьера, лидера партии "Действие и солидарность" Майи Санду.Санду побеждает во втором туре выборов президента Молдавии с 57,75%, Додон набирает 42,25%, сообщил ЦИК после обработки 100% протоколов.
https://ria.ru/20201116/sandu-1584799593.html
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президентские выборы в молдавии — 2020, майя санду, игорь додон, молдавия, в мире

Правозащитники рассказали о нарушениях на выборах президента Молдавии

13:16 16.11.2020
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкИзбиратели голосуют во время второго тура на выборах президента Молдавии
Избиратели голосуют во время второго тура на выборах президента Молдавии - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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КИШИНЕВ, 16 ноя - РИА Новости. Представитель неправительственной правозащитной организации Promo-LEX Павел Постикэ рассказал о недочетах и нарушениях, выявленных в ходе второго тура выборов президента Молдавии.
По словам Постикэ, наблюдатели от Promo-LEX были на чуть более 600 участках на территории Молдавии, поэтому результаты их наблюдений заключаются в экстраполяции данных, как если бы их наблюдатели могли посетить все участки. Всего на территории Молдавии в день выборов были открыты более 2 тысяч участков.

"К сожалению, на некоторых участках (за рубежом) не хватило бюллетеней, поэтому избиратели были вынуждены проехать достаточно большую дистанцию, чтобы проголосовать. Это занимало много времени, но не у всех была такая возможность ", - сказал Постикэ на пресс-конференции.

По его словам, в ходе голосования на участках в Молдавии были отмечены случаи подвоза избирателей на участки для жителей Приднестровья.
"Доступ на участки для лиц с ограниченными физическими возможностями наблюдался на 242 участках, что означает, что в целом по стране таких случаев могло быть 771", - добавил он.
Кандидат в президенты, экс-премьер, лидер партии Действие и солидарность Майя Санду на пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
11:46
Санду провела первый телефонный разговор в качестве президента Молдавии
Как отметил Постикэ, не менее 191 участка имели проблемы с отоплением, были несколько случаев, когда мешали вести наблюдение за выборами. Также, по его словам, не на всех участках при входе должным образом измеряли температуру избирателям, отмечены случаи несоблюдения социальной дистанции, а также попытки фотографирования бюллетеней.
Он также отметил высокую активность избирателей, особенно на участках за рубежом и на участках, где голосовали жители Приднестровья.
По словам Постикэ, после второго тура выборов пришло время забыть о борьбе и всем вместе внести вклад в будущее и гарантировать, что дальше не будет разделения граждан страны.
Первый тур выборов президента Молдавии прошел 1 ноября, ни один из кандидатов не набрал больше 50% голосов, поэтому 15 ноября в стране прошел второй тур. На этот раз гражданам Молдавии пришлось выбирать из двух кандидатов – баллотировавшегося на второй срок президента Игоря Додона и экс-премьера, лидера партии "Действие и солидарность" Майи Санду.
Санду побеждает во втором туре выборов президента Молдавии с 57,75%, Додон набирает 42,25%, сообщил ЦИК после обработки 100% протоколов.
Баллотирующийся на второй срок президент Игорь Додон во время второго тура на выборах президента Молдавии на избирательном участке в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
12:11
Додон заявил о беспрецедентном числе нарушений на выборах президента
 
Президентские выборы в Молдавии — 2020Майя СандуИгорь ДодонМолдавияВ мире
 
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