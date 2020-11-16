В Кремле прокомментировали итоги выборов в Молдавии
12:35 16.11.2020 (обновлено: 12:53 16.11.2020)
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкКандидат в президенты, экс-премьер, лидер партии "Действие и солидарность" Майя Санду во время второго тура на выборах президента Молдавии на избирательном участке в Кишиневе
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле с уважением относят к выбору молдавского народа при избрании президента.
"Вы знаете, в Кремле с уважением относятся к выбору людей, к выбору народа, и мы с уважением относимся к выбору молдавского народа", - сообщил Песков журналистам, комментируя результаты президентских выборов в Молдавии.
Он также заявил, что отношения РФ и Молдавии должны основываться на взаимовыгодной базе и с учетом интересов обеих стран.
"Что касается наших взаимоотношений, они должны основываться на взаимовыгодной базе с учетом интересов обеих сторон. Мы знаем, что Майя Санду говорила о том, что она будет работать именно в интересах молдавского народа, и уверена, что в интересах молдавского народа выстраивание добрых, тесных отношений сотрудничества и взаимодействия во всех областях с нашей страной, с Российской Федерацией", - заявил Песков.
В воскресенье в Молдавии прошел второй тур выборов президента республики. Граждане Молдавии выбирали главу государства на ближайшие четыре года. Претендентами во втором туре выборов были баллотирующийся на второй срок президент Игорь Додон и экс-премьер, лидер партии "Действие и солидарность" Санду. После обработки 100% протоколов с избирательных участков Санду побеждает во втором туре выборов президента республики, набрав 57,75 % голосов.