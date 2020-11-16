https://ria.ru/20201116/moldaviya-1584812883.html

В Кремле прокомментировали итоги выборов в Молдавии

В Кремле прокомментировали итоги выборов в Молдавии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле с уважением относят к выбору молдавского народа при избрании президента. РИА Новости, 16.11.2020

2020-11-16T12:35

2020-11-16T12:35

2020-11-16T12:53

президентские выборы в молдавии — 2020

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле с уважением относят к выбору молдавского народа при избрании президента."Вы знаете, в Кремле с уважением относятся к выбору людей, к выбору народа, и мы с уважением относимся к выбору молдавского народа", - сообщил Песков журналистам, комментируя результаты президентских выборов в Молдавии.Он также заявил, что отношения РФ и Молдавии должны основываться на взаимовыгодной базе и с учетом интересов обеих стран."Что касается наших взаимоотношений, они должны основываться на взаимовыгодной базе с учетом интересов обеих сторон. Мы знаем, что Майя Санду говорила о том, что она будет работать именно в интересах молдавского народа, и уверена, что в интересах молдавского народа выстраивание добрых, тесных отношений сотрудничества и взаимодействия во всех областях с нашей страной, с Российской Федерацией", - заявил Песков.В воскресенье в Молдавии прошел второй тур выборов президента республики. Граждане Молдавии выбирали главу государства на ближайшие четыре года. Претендентами во втором туре выборов были баллотирующийся на второй срок президент Игорь Додон и экс-премьер, лидер партии "Действие и солидарность" Санду. После обработки 100% протоколов с избирательных участков Санду побеждает во втором туре выборов президента республики, набрав 57,75 % голосов.

https://radiosputnik.ria.ru/20201116/dodon-1584811163.html

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президентские выборы в молдавии — 2020, россия, майя санду, молдавия, в мире