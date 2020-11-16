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Додон оспорит результаты выборов президента Молдавии
Додон оспорит результаты выборов президента Молдавии
Действующий президент Молдавии Игорь Додон на брифинге в понедельник заявил, что обратится в суд, чтобы оспорить результаты выборов главы республики. РИА Новости, 16.11.2020
2020-11-16T12:24
2020-11-16T12:24
2020-11-16T12:30
президентские выборы в молдавии — 2020
майя санду
игорь додон
молдавия
в мире
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КИШИНЕВ, 16 ноя – РИА Новости. Действующий президент Молдавии Игорь Додон на брифинге в понедельник заявил, что обратится в суд, чтобы оспорить результаты выборов главы республики.В воскресенье в Молдавии прошел второй тур выборов президента республики. Граждане Молдавии выбирали главу государства на ближайшие четыре года. Претендентами во втором туре выборов были баллотирующийся на второй срок президент Игорь Додон и экс-премьер, лидер партии "Действие и солидарность" Майя Санду. Согласно предварительным данным на сайте комиссии, после обработки 100% протоколов с участков Санду побеждает на выборах президента с 57,75% голосов, за Додона проголосовали 42,25% избирателей."Я обещаю своим сторонникам, что не уступлю. Мы обязаны для защиты интересов наших граждан использовать все законные методы, чтобы опротестовать результаты выборов – обращение в ЦИК, в суд, в Апелляционную палату и в Конституционный суд", – заявил Додон.
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президентские выборы в молдавии — 2020, майя санду, игорь додон, молдавия, в мире