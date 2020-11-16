https://ria.ru/20201116/moldaviya-1584806940.html

Додон заявил о беспрецедентном числе нарушений на выборах президента

Додон заявил о беспрецедентном числе нарушений на выборах президента

Действующий президент Молдавии Игорь Додон на брифинге в понедельник заявил, что его избирательный штаб зарегистрировал беспрецедентное количество нарушений во... РИА Новости, 16.11.2020

2020-11-16T12:11

2020-11-16T12:11

2020-11-16T13:12

президентские выборы в молдавии — 2020

майя санду

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КИШИНЕВ, 16 ноя – РИА Новости. Действующий президент Молдавии Игорь Додон на брифинге в понедельник заявил, что его избирательный штаб зарегистрировал беспрецедентное количество нарушений во время проведения выборов главы республики.В воскресенье в Молдавии прошел второй тур выборов президента республики. Граждане Молдавии выбирали главу государства на ближайшие четыре года. Претендентами во втором туре выборов были баллотирующийся на второй срок президент Игорь Додон и экс-премьер, лидер партии "Действие и солидарность" Майя Санду. Согласно предварительным данным на сайте комиссии, после обработки 100% протоколов с участков Санду побеждает на выборах президента с 57,75% голосов, за Додона проголосовали 42,25% избирателей."Мой избирательный штаб зарегистрировал беспрецедентное количество нарушений во время выборов, мы будем проверять их все", – заявил Додон.По его словам, во время избирательного процесса были отмечены попытки помешать голосовать жителям Приднестровья. Также Додон заявил, что получал сообщения о подвозе и подкупе избирателей в Европейском союзе. Нарушением можно считать прямое вмешательство европейских лидеров в избирательную кампанию в Молдавии. Додон полагает, что результаты выборов могут быть необъективными.Действующий президент Молдавии Игорь Додон добавил, что обязан защитить голоса избирателей, поддержавших его на выборах главы республики."Мы используем все легальные возможности, чтобы проверить результаты голосования. Я обязан защитить голоса тех, кто поддержал меня на выборах", – заявил Додон.Президент пояснил, что его сторонники и рядовые граждане возмущены количеством нарушений, поэтому требуют принять любые меры, чтобы исключить возможность фальсификации итогов выборов.

https://ria.ru/20201116/moldaviya-1584809452.html

https://ria.ru/20201113/moldaviya-1584442569.html

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президентские выборы в молдавии — 2020, майя санду, игорь додон, молдавия, в мире