https://ria.ru/20201116/moldaviya-1584791867.html

ЦИК Молдавии объявил о победе Майи Санду на президентских выборах

ЦИК Молдавии объявил о победе Майи Санду на президентских выборах

Экс-премьер Молдавии и лидер партии "Действие и солидарность" Майя Санду победила во втором туре президентских выборов, сообщил ЦИК республики после обработки... РИА Новости, 16.11.2020

2020-11-16T11:15

2020-11-16T11:15

2020-11-16T14:02

цик молдавии

игорь додон

в мире

президентские выборы в молдавии — 2020

майя санду

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КИШИНЕВ, 16 ноя — РИА Новости. Экс-премьер Молдавии и лидер партии "Действие и солидарность" Майя Санду победила во втором туре президентских выборов, сообщил ЦИК республики после обработки всех протоколов.Она набрала 57,75% голосов. У соперника Санду — действующего президента Игоря Додона — 42,25%.Голосование прошло в воскресенье. Граждане выбирали главу государства на ближайшие четыре года. По закону победителем становится кандидат, получивший более половины голосов. Порога явки во втором туре нет.Как заявил замглавы ЦИК Владимир Шарбан, выборы прошли без серьезных нарушений.Додон признал поражение и поздравил Санду с избранием.

https://ria.ru/20201116/vybory-1584757132.html

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