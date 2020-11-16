https://ria.ru/20201116/moldaviya-1584780827.html

В Демпартии Молдавии считают, что граждане хотят сменить правительство

В Демпартии Молдавии считают, что граждане хотят сменить правительство

Председатель Демократической партии Молдавии Павел Филип поздравил главу партии "Действие и солидарность" Майю Санду с победой во втором туре выборов... РИА Новости, 16.11.2020

2020-11-16T10:26

2020-11-16T10:26

2020-11-16T10:26

президентские выборы в молдавии — 2020

павел филип

майя санду

игорь додон

молдавия

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КИШИНЕВ, 16 ноя – РИА Новости. Председатель Демократической партии Молдавии Павел Филип поздравил главу партии "Действие и солидарность" Майю Санду с победой во втором туре выборов президента, по его мнению, своими голосами люди показали стремление сменить главу государства и правительство.В воскресенье в Молдавии прошел второй тур выборов президента республики. Граждане Молдавии выбирали главу государства на ближайшие четыре года. Претендентами во втором туре выборов были баллотирующийся на второй срок президент Игорь Додон и экс-премьер, лидер партии "Действие и солидарность" Майя Санду. ЦИК обработал 99,91% протоколов, лидирует Майя Санду с 57,71%, Додон набрал 42,29%"Поздравляю президента Майю Санду. Экстраординарная мобилизация показала, что люди ждут многого, они хотят перемен, заменить не только президента, но и правительство. Долг политического класса – не разочаровать, найти понимание для решения проблем людей", - написал Филип в Facebook.

https://ria.ru/20201116/moldaviya-1584773609.html

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президентские выборы в молдавии — 2020, павел филип, майя санду, игорь додон, молдавия, в мире