https://ria.ru/20201116/moldaviya-1584773609.html

Премьер Молдавии поздравил Санду с избранием на пост президента

Премьер Молдавии поздравил Санду с избранием на пост президента

Премьер Молдавии Ион Кику в понедельник поздравил главу партии "Действие и солидарность" Майю Санду с победой во втором туре выборов президента республики и... РИА Новости, 16.11.2020

2020-11-16T09:24

2020-11-16T09:24

2020-11-16T09:33

ион кику

игорь додон

президентские выборы в молдавии — 2020

майя санду

молдавия

в мире

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КИШИНЕВ, 16 ноя – РИА Новости. Премьер Молдавии Ион Кику в понедельник поздравил главу партии "Действие и солидарность" Майю Санду с победой во втором туре выборов президента республики и пожелал ей сил и успехов.В воскресенье в Молдавии прошел второй тур выборов президента республики. Граждане Молдавии выбирали главу государства на ближайшие четыре года. Претендентами во втором туре выборов были баллотирующийся на второй срок президент Игорь Додон и экс-премьер, лидер партии "Действие и солидарность" Майя Санду. ЦИК обработал 99,91% протоколов, лидирует Майя Санду с 57,71%, Додон набрал 42,29%"Поздравляю избранного президента, госпожу Майю Санду, желаю ей успехов и сил для работы в интересах нашего народа и страны", - написал Кику на своей странице в Facebook.Также премьер выразил надежду, что политики "быстро выйдут из окопов борьбы за власть" и начнут работать, чтобы решать реальные проблемы жителей Молдавии.

https://ria.ru/20201116/vybory-1584757132.html

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ион кику, игорь додон, президентские выборы в молдавии — 2020, майя санду, молдавия, в мире