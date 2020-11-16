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https://ria.ru/20201116/mks-1584797543.html
На МКС вместе с российской актрисой может полететь еще один "турист"
На МКС вместе с российской актрисой может полететь еще один "турист"
Вместе с актрисой на МКС может отправиться еще один участник космического полета, но для этого потребуется, чтобы два космонавта задержались на станции на год,... РИА Новости, 16.11.2020
2020-11-16T11:39
2020-11-16T11:39
риа наука
илон маск
земля
том круз
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
роскосмос
наса
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Вместе с актрисой на МКС может отправиться еще один участник космического полета, но для этого потребуется, чтобы два космонавта задержались на станции на год, следует из предварительной программы полетов на МКС на 2021 год, разработанной Ракетно-космической корпорации "Энергия".Согласно проекту программы, копия которой имеется в распоряжении РИА Новости, 5 октября 2021 года на 12 суток на "Союзе МС-19" на МКС прилетит экипаж из трех человек: космонавта Антона Шкаплерова и двух участников космического полета. Ранее сообщалось, что в рамках этого полета на МКС отправится актриса для съемок в космосе первого художественного фильма. О полете второго "туриста" "Роскосмос" не информировал.Выполнив свою работу, актриса и второй участник полета вернутся на Землю с космонавтом Олегом Новицким на корабле "Союз МС-18". Новицкий вместе с космонавтами-новичками Петром Дубровым и Сергеем Корсаковым прибудут на станцию в начале апреля 2021 года. Новицкий пробудет в космосе стандартную полугодовую смену, а космонавтам-новичкам, если программа полетов будет утверждена в текущем виде, придется задержаться на станции на год - отработать две смены. Это необходимо, чтобы обеспечить возможность полета актрисы и съемки фильма.Как заметил член общественной организации Федерация космонавтики России Александр Хохлов, вторым участником может стать режиссер или оператор. "Есть несколько вариантов: две актрисы из фильма "Вызов", актриса и режиссер Клим Шипенко, актриса и актер, актриса и кинооператор", - сказал РИА Новости эксперт, ранее работавший в РКК "Энергия" в группе управления российским сегментом МКС.Ранее сообщалось, что Первый канал и "Роскосмос" намерены первыми снять художественный фильм в космосе. Предварительно он получил название "Вызов". Начался подбор актрисы. Сообщение о съемках этого фильма появилось спустя полгода после того, как о съемках своего фильма на МКС примерно в то же время объявил актер Том Круз. Ему оказывают помощь глава SpaceX Илон Маск и НАСА.
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илон маск, земля, том круз, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос, наса, spacex

На МКС вместе с российской актрисой может полететь еще один "турист"

11:39 16.11.2020
 
© Фото : Роскосмос/Иван ВагнерНочное небо и Большая Медведица с борта МКС
Ночное небо и Большая Медведица с борта МКС - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
© Фото : Роскосмос/Иван Вагнер
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Вместе с актрисой на МКС может отправиться еще один участник космического полета, но для этого потребуется, чтобы два космонавта задержались на станции на год, следует из предварительной программы полетов на МКС на 2021 год, разработанной Ракетно-космической корпорации "Энергия".
Согласно проекту программы, копия которой имеется в распоряжении РИА Новости, 5 октября 2021 года на 12 суток на "Союзе МС-19" на МКС прилетит экипаж из трех человек: космонавта Антона Шкаплерова и двух участников космического полета. Ранее сообщалось, что в рамках этого полета на МКС отправится актриса для съемок в космосе первого художественного фильма. О полете второго "туриста" "Роскосмос" не информировал.
Выполнив свою работу, актриса и второй участник полета вернутся на Землю с космонавтом Олегом Новицким на корабле "Союз МС-18". Новицкий вместе с космонавтами-новичками Петром Дубровым и Сергеем Корсаковым прибудут на станцию в начале апреля 2021 года. Новицкий пробудет в космосе стандартную полугодовую смену, а космонавтам-новичкам, если программа полетов будет утверждена в текущем виде, придется задержаться на станции на год - отработать две смены. Это необходимо, чтобы обеспечить возможность полета актрисы и съемки фильма.
Как заметил член общественной организации Федерация космонавтики России Александр Хохлов, вторым участником может стать режиссер или оператор. "Есть несколько вариантов: две актрисы из фильма "Вызов", актриса и режиссер Клим Шипенко, актриса и актер, актриса и кинооператор", - сказал РИА Новости эксперт, ранее работавший в РКК "Энергия" в группе управления российским сегментом МКС.
Вид на Землю с МКС - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
13 ноября, 18:57
НАСА рассказала о переговорах с Россией о полетах на МКС
Ранее сообщалось, что Первый канал и "Роскосмос" намерены первыми снять художественный фильм в космосе. Предварительно он получил название "Вызов". Начался подбор актрисы. Сообщение о съемках этого фильма появилось спустя полгода после того, как о съемках своего фильма на МКС примерно в то же время объявил актер Том Круз. Ему оказывают помощь глава SpaceX Илон Маск и НАСА.
 
РИА НаукаИлон МаскЗемляТом КрузМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаРоскосмосНАСАSpaceX
 
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