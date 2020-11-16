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Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201116/miting-1584883719.html
На митинге в Ереване представили план действий оппозиции
На митинге в Ереване представили план действий оппозиции
Член оппозиционной армянской партии "Дашнакцутюн" Ишхан Сагателян на митинге в центре Еревана представил дорожную карту оппозиции. РИА Новости, 16.11.2020
2020-11-16T18:06
2020-11-16T19:01
ситуация в нагорном карабахе
дашнакцутюн
никол пашинян
ильхам алиев
нагорно-карабахская республика
азербайджан
беспорядки в ереване
ереван
армения
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ЕРЕВАН, 16 ноя — РИА Новости. Член оппозиционной армянской партии "Дашнакцутюн" Ишхан Сагателян на митинге в центре Еревана представил дорожную карту оппозиции. Среди основных требований — отставка премьер-министра страны Никола Пашиняна, подписавшего мирное соглашение по Карабаху, создание временного правительства и проведение досрочных выборов.По его словам, в первую очередь необходимо исключить закрепление Карабаха в составе Азербайджана и достичь независимости НКР. Однако Пашинян, считает представитель партии, вести переговоры об этом не способен: поэтому принять меры по пересмотру условий соглашения должно временное правительство."Заявление неприемлемое, но это состоявшийся факт, а в создавшихся условиях размещение российских миротворческих сил является необходимостью. Мы рассматриваем заявление как подписанный за спиной народа унизительный акт о капитуляции. Но все не завершено, необходимо дипломатическим путем, путем переговоров попытаться в сложившейся ситуации свести наши уступки к минимуму", — сказал Сагателян.В армянской столице с прошлой недели, после подписания соглашения о прекращении огня в Нагорном Карабахе, проходят акции оппозиции. Специальная следственная служба республики возбудила уголовное дело по статье "Организация и проведение собрания с нарушением установленного законом порядка", максимальная санкция по которой предусматривает арест на два месяца.Соглашение по КарабахуВ конце сентября обстановка в Нагорно-Карабахской республике накалилась: Армения и Азербайджан обвинили друг друга в эскалации конфликта, который начался в конце 1980-х. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию, начались бои.За полтора месяца стороны предприняли три безуспешные попытки прекратить огонь. В ночь на 10 ноября Россия, Азербайджан и Армения подписали четвертый документ, cогласно которому азербайджанские и армянские военные прекращают боевые действия, останавливаются на занятых позициях и обмениваются пленными. Армения должна вернуть Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы.Помимо этого, в зоне конфликта разместятся российские миротворцы. Контингент, основу которого составят подразделения миротворческой 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа, насчитывает 1960 военных, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.В Баку соглашение назвали капитуляцией Еревана. Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден Азербайджану: теперь, по его словам, военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.Как заявлял, в свою очередь, Пашинян, решение о мире далось ему тяжело, однако оно позволило сохранить то, что Карабах бы потерял.
https://radiosputnik.ria.ru/20201114/konflikt-1584608387.html
https://ria.ru/20201110/karabakh-1583922339.html
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дашнакцутюн, никол пашинян, ильхам алиев, нагорно-карабахская республика, азербайджан, беспорядки в ереване, ереван, армения, в мире

На митинге в Ереване представили план действий оппозиции

18:06 16.11.2020 (обновлено: 19:01 16.11.2020)
 
© Sputnik / Asatur YesayantsМитинг оппозиции на площади Свободы в Ереване. 16 ноября 2020
Митинг оппозиции на площади Свободы в Ереване. 16 ноября 2020 - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
© Sputnik / Asatur Yesayants
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ЕРЕВАН, 16 ноя — РИА Новости. Член оппозиционной армянской партии "Дашнакцутюн" Ишхан Сагателян на митинге в центре Еревана представил дорожную карту оппозиции.
Среди основных требований — отставка премьер-министра страны Никола Пашиняна, подписавшего мирное соглашение по Карабаху, создание временного правительства и проведение досрочных выборов.

"Национальное собрание (парламент) должно незамедлительно отменить военное положение, отправить в отставку премьера Никола Пашиняна, <...> избрать нового премьера и сформировать временное правительство национального согласия, а затем в кратчайшие сроки организовать новые парламентские выборы", — заявил Сагателян.

По его словам, в первую очередь необходимо исключить закрепление Карабаха в составе Азербайджана и достичь независимости НКР. Однако Пашинян, считает представитель партии, вести переговоры об этом не способен: поэтому принять меры по пересмотру условий соглашения должно временное правительство.
"Заявление неприемлемое, но это состоявшийся факт, а в создавшихся условиях размещение российских миротворческих сил является необходимостью. Мы рассматриваем заявление как подписанный за спиной народа унизительный акт о капитуляции. Но все не завершено, необходимо дипломатическим путем, путем переговоров попытаться в сложившейся ситуации свести наши уступки к минимуму", — сказал Сагателян.
В армянской столице с прошлой недели, после подписания соглашения о прекращении огня в Нагорном Карабахе, проходят акции оппозиции. Специальная следственная служба республики возбудила уголовное дело по статье "Организация и проведение собрания с нарушением установленного законом порядка", максимальная санкция по которой предусматривает арест на два месяца.

Соглашение по Карабаху

В конце сентября обстановка в Нагорно-Карабахской республике накалилась: Армения и Азербайджан обвинили друг друга в эскалации конфликта, который начался в конце 1980-х. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию, начались бои.
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За полтора месяца стороны предприняли три безуспешные попытки прекратить огонь. В ночь на 10 ноября Россия, Азербайджан и Армения подписали четвертый документ, cогласно которому азербайджанские и армянские военные прекращают боевые действия, останавливаются на занятых позициях и обмениваются пленными. Армения должна вернуть Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы.
Помимо этого, в зоне конфликта разместятся российские миротворцы. Контингент, основу которого составят подразделения миротворческой 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа, насчитывает 1960 военных, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.
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В Баку соглашение назвали капитуляцией Еревана. Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден Азербайджану: теперь, по его словам, военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.
Как заявлял, в свою очередь, Пашинян, решение о мире далось ему тяжело, однако оно позволило сохранить то, что Карабах бы потерял.
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Ситуация в Нагорном КарабахеДашнакцутюнНикол ПашинянИльхам АлиевНагорно-Карабахская РеспубликаАзербайджанБеспорядки в ЕреванеЕреванАрменияВ мире
 
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