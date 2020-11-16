https://ria.ru/20201116/mishustin-1584822825.html

Мишустин назвал причины роста заболеваемости COVID-19 в регионах

Мишустин назвал причины роста заболеваемости COVID-19 в регионах

В большинстве регионов России, где идет рост заболеваемости коронавирусом, не вводятся своевременно ограничительные меры, сообщил премьер-министр РФ Михаил... РИА Новости, 16.11.2020

2020-11-16T13:17

2020-11-16T13:17

2020-11-16T13:17

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

михаил мишустин

общество

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. В большинстве регионов России, где идет рост заболеваемости коронавирусом, не вводятся своевременно ограничительные меры, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Еще раз хотел бы обратиться к руководителям субъектов РФ. В большинстве регионов с напряженной ситуацией причиной является несвоевременность решений по введению ограничительных мероприятий. Это ставит под угрозу жизни и здоровье людей, создает нагрузку на систему здравоохранения", - сказал Мишустин в понедельник на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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