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Мишустин назвал причины роста заболеваемости COVID-19 в регионах
Мишустин назвал причины роста заболеваемости COVID-19 в регионах
В большинстве регионов России, где идет рост заболеваемости коронавирусом, не вводятся своевременно ограничительные меры, сообщил премьер-министр РФ Михаил... РИА Новости, 16.11.2020
2020-11-16T13:17
2020-11-16T13:17
2020-11-16T13:17
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
михаил мишустин
общество
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. В большинстве регионов России, где идет рост заболеваемости коронавирусом, не вводятся своевременно ограничительные меры, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Еще раз хотел бы обратиться к руководителям субъектов РФ. В большинстве регионов с напряженной ситуацией причиной является несвоевременность решений по введению ограничительных мероприятий. Это ставит под угрозу жизни и здоровье людей, создает нагрузку на систему здравоохранения", - сказал Мишустин в понедельник на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, михаил мишустин, общество