https://ria.ru/20201116/mishustin-1584815965.html

Мишустин поручил Мурашко проконтролировать наличие коек в регионах

Мишустин поручил Мурашко проконтролировать наличие коек в регионах

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко лично контролировать наличие коек в регионах и вопрос обеспечения... РИА Новости, 16.11.2020

2020-11-16T12:47

2020-11-16T12:47

2020-11-16T13:11

распространение нового коронавируса

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михаил мурашко

михаил мишустин

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко лично контролировать наличие коек в регионах и вопрос обеспечения лекарствами."Я прошу вас лично контролировать ситуацию с наличием коек для лечения больных коронавирусом в регионах и, конечно, оперативно реагировать, если не хватает. И что касается лекарств - надо сформировать их достаточный запас, чтобы оперативно предоставлять регионам в случае необходимости. Надеюсь, что вы совместно с коллегами по правительству это также обсудите и необходимые мероприятия организуете", - сказал Мишустин в понедельник на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19.Перед этим Мурашко рассказал, что контроль за обеспечением лекарственными препаратами ведется."Мы видим, что наиболее сложными регионами являются отдаленный сибирский регион по поставке своевременному дефициту лекарственных препаратов, поэтому фактически на сегодняшний день это взято в особый контроль совместно с Министерством промышленности и торговли по скорейшей доставке от производителя до непосредственно аптечных организаций", - уточнил он.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20201116/mishustin-1584819217.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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