Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201116/mishustin-1584815965.html
Мишустин поручил Мурашко проконтролировать наличие коек в регионах
Мишустин поручил Мурашко проконтролировать наличие коек в регионах
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко лично контролировать наличие коек в регионах и вопрос обеспечения... РИА Новости, 16.11.2020
2020-11-16T12:47
2020-11-16T13:11
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
михаил мурашко
михаил мишустин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/10/1584794488_0:0:2740:1541_1400x0_80_0_0_90ef2dc2120b59c9bd8ca8244c82eee1.jpg
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко лично контролировать наличие коек в регионах и вопрос обеспечения лекарствами."Я прошу вас лично контролировать ситуацию с наличием коек для лечения больных коронавирусом в регионах и, конечно, оперативно реагировать, если не хватает. И что касается лекарств - надо сформировать их достаточный запас, чтобы оперативно предоставлять регионам в случае необходимости. Надеюсь, что вы совместно с коллегами по правительству это также обсудите и необходимые мероприятия организуете", - сказал Мишустин в понедельник на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19.Перед этим Мурашко рассказал, что контроль за обеспечением лекарственными препаратами ведется."Мы видим, что наиболее сложными регионами являются отдаленный сибирский регион по поставке своевременному дефициту лекарственных препаратов, поэтому фактически на сегодняшний день это взято в особый контроль совместно с Министерством промышленности и торговли по скорейшей доставке от производителя до непосредственно аптечных организаций", - уточнил он.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
https://ria.ru/20201116/mishustin-1584819217.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/10/1584794488_9:0:2740:2048_1400x0_80_0_0_96159dbab2ad937f1070b2f055ddf7be.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мурашко, михаил мишустин, общество

Мишустин поручил Мурашко проконтролировать наличие коек в регионах

12:47 16.11.2020 (обновлено: 13:11 16.11.2020)
 
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами РФ в режиме видеоконференции
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами РФ в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко лично контролировать наличие коек в регионах и вопрос обеспечения лекарствами.
"Я прошу вас лично контролировать ситуацию с наличием коек для лечения больных коронавирусом в регионах и, конечно, оперативно реагировать, если не хватает. И что касается лекарств - надо сформировать их достаточный запас, чтобы оперативно предоставлять регионам в случае необходимости. Надеюсь, что вы совместно с коллегами по правительству это также обсудите и необходимые мероприятия организуете", - сказал Мишустин в понедельник на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами РФ в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
13:01Распространение нового коронавируса
Мишустин поручил поддерживать резерв коек для больных COVID-19 в регионах
Перед этим Мурашко рассказал, что контроль за обеспечением лекарственными препаратами ведется.
"Мы видим, что наиболее сложными регионами являются отдаленный сибирский регион по поставке своевременному дефициту лекарственных препаратов, поэтому фактически на сегодняшний день это взято в особый контроль совместно с Министерством промышленности и торговли по скорейшей доставке от производителя до непосредственно аптечных организаций", - уточнил он.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Михаил МурашкоМихаил МишустинОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:58В Ереване ограбили офис авиакомпании Armenia
18:54Губернатор Петербурга призвал не скупать антибиотики, как гречку
18:42Эксперт прокомментировал слова Тихановской об отключении Минска от SWIFT
18:40Митингующие в Ереване оппозиционеры направились к генпрокуратуре и МИД
18:36Стало известно о новой "побочке" вакцины Pfizer от коронавируса
18:33Эксперт оценил возможность укрепления договоренностей по Карабаху
18:27Коронавирус ежедневно выявляют у почти 70 московских учителей
18:22Toyota отозвала из России почти 70 тысяч автомобилей
18:17Суд в Минске не удовлетворил жалобу на продление ареста Знака
18:13В Москве школьницу избили при прохождении квеста
18:06На митинге в Ереване представили план действий оппозиции
18:06Путин обсудил с Нетаньяху сотрудничество по вакцине от COVID-19
18:04В Рособрнадзоре поддержали лицензирование онлайн-образования
18:01На Тенерифе ужесточили правила посещения баров и пляжей
17:57Президент Австрии назвал победу Санду на выборах в Молдавии впечатляющей
17:55Трамп назвал пересчет голосов в Джорджии фальшивым
17:53Суд арестовал подозреваемого в убийстве школьницы в Асбесте
17:51Трамп и Байден оценили данные о второй американской вакцине от COVID-19
17:51В Мордовии ребенок выжил, упав с пятого этажа
17:46Алиев посетил взятые под контроль Баку города в Карабахе
Лента новостейМолния