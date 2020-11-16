https://ria.ru/20201116/mishustin-1584792197.html
Мишустин назвал сроки начала реформы системы госуправления
Мишустин назвал сроки начала реформы системы госуправления
Реформа системы государственного управления начнется 1 января и должна занять три месяца, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. РИА Новости, 16.11.2020
2020-11-16T11:18
2020-11-16T11:18
2020-11-16T14:31
владимир путин
экономика
михаил мишустин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/10/1584793247_0:248:3178:2036_1400x0_80_0_0_bb3fd635c3b960dff70ccb16831a7e77.jpg
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Реформа системы государственного управления начнется 1 января и должна занять три месяца, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.По словам председателя правительства, нужно быстро и качественно настроить систему госуправления в соответствии с поручениями президента."Важно наладить надежный и эффективный механизм обратной связи между людьми и государством, чтобы каждый, кому требуется помощь, мог напрямую обратиться в ведомство или к должностному лицу, от которого зависит решение его проблемы, а главное — оперативно получить ответ на свое обращение, добиться результата", — добавил глава кабмина.Он также напомнил, что около 20 процентов должностей в федеральных органах исполнительной власти на сегодня вакантны. Оптимизацией кадрового состава займется специальная рабочая группа.Как отметили в пресс-службе правительства, штаты центральных аппаратов федеральных органов с января следующего года планируют сократить на пять процентов, территориальных органов — на десять. Освободившиеся средства при этом останутся в фондах оплаты труда.Согласно новым требованиям, в структурных подразделениях министерств должны работать не менее 40 человек, в службах и агентствах — не менее 25, отделах в составе департамента или управления — не менее пяти, самостоятельных отделах — не менее десяти. Для обеспечивающих подразделений установят лимит: не более 30 процентов общей численности сотрудников. Отдельное требование касается заместителей руководителей федеральных органов исполнительной власти: каждый из них должен координировать работу не менее двух департаментов или управлений.При этом в особых случаях могут принять решение отклонить установленные параметры. Такие полномочия получит специальная подкомиссия по вопросам оптимизации структуры и численности федеральных органов исполнительной власти правительственной комиссии по административной реформе."Предложения об оптимизации структуры и штатной численности руководители федеральных министерств и ведомств должны направить в аппарат правительства и Минфин до 20 ноября", — добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20201106/pravitelstvo-1583363312.html
https://ria.ru/20201112/zadachi-1584255285.html
https://ria.ru/20201113/pravitelstvo-1584541936.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/10/1584793247_0:259:2385:2048_1400x0_80_0_0_cebf577a29e3c2be49b9b22a10ef50f6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, экономика, михаил мишустин
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости.
Реформа системы государственного управления начнется 1 января и должна занять три месяца, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин
.
"Сроки проведения административной реформы неоднократно переносились по разным причинам, в том числе из-за ситуации с коронавирусом. Откладывать реформу больше нельзя", — сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.
По словам председателя правительства, нужно быстро и качественно настроить систему госуправления в соответствии с поручениями президента.
"Важно наладить надежный и эффективный механизм обратной связи между людьми и государством, чтобы каждый, кому требуется помощь, мог напрямую обратиться в ведомство или к должностному лицу, от которого зависит решение его проблемы, а главное — оперативно получить ответ на свое обращение, добиться результата", — добавил глава кабмина.
Он также напомнил, что около 20 процентов должностей в федеральных органах исполнительной власти на сегодня вакантны. Оптимизацией кадрового состава займется специальная рабочая группа.
Как отметили в пресс-службе правительства, штаты центральных аппаратов федеральных органов с января следующего года планируют сократить на пять процентов, территориальных органов — на десять. Освободившиеся средства при этом останутся в фондах оплаты труда.
Согласно новым требованиям, в структурных подразделениях министерств должны работать не менее 40 человек, в службах и агентствах — не менее 25, отделах в составе департамента или управления — не менее пяти, самостоятельных отделах — не менее десяти. Для обеспечивающих подразделений установят лимит: не более 30 процентов общей численности сотрудников. Отдельное требование касается заместителей руководителей федеральных органов исполнительной власти: каждый из них должен координировать работу не менее двух департаментов или управлений.
При этом в особых случаях могут принять решение отклонить установленные параметры. Такие полномочия получит специальная подкомиссия по вопросам оптимизации структуры и численности федеральных органов исполнительной власти правительственной комиссии по административной реформе.
"Предложения об оптимизации структуры и штатной численности руководители федеральных министерств и ведомств должны направить в аппарат правительства и Минфин до 20 ноября", — добавили в пресс-службе.