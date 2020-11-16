https://ria.ru/20201116/mishustin-1584792197.html

Мишустин назвал сроки начала реформы системы госуправления

Мишустин назвал сроки начала реформы системы госуправления

Реформа системы государственного управления начнется 1 января и должна занять три месяца, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. РИА Новости, 16.11.2020

2020-11-16T11:18

2020-11-16T11:18

2020-11-16T14:31

владимир путин

экономика

михаил мишустин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/10/1584793247_0:248:3178:2036_1400x0_80_0_0_bb3fd635c3b960dff70ccb16831a7e77.jpg

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Реформа системы государственного управления начнется 1 января и должна занять три месяца, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.По словам председателя правительства, нужно быстро и качественно настроить систему госуправления в соответствии с поручениями президента."Важно наладить надежный и эффективный механизм обратной связи между людьми и государством, чтобы каждый, кому требуется помощь, мог напрямую обратиться в ведомство или к должностному лицу, от которого зависит решение его проблемы, а главное — оперативно получить ответ на свое обращение, добиться результата", — добавил глава кабмина.Он также напомнил, что около 20 процентов должностей в федеральных органах исполнительной власти на сегодня вакантны. Оптимизацией кадрового состава займется специальная рабочая группа.Как отметили в пресс-службе правительства, штаты центральных аппаратов федеральных органов с января следующего года планируют сократить на пять процентов, территориальных органов — на десять. Освободившиеся средства при этом останутся в фондах оплаты труда.Согласно новым требованиям, в структурных подразделениях министерств должны работать не менее 40 человек, в службах и агентствах — не менее 25, отделах в составе департамента или управления — не менее пяти, самостоятельных отделах — не менее десяти. Для обеспечивающих подразделений установят лимит: не более 30 процентов общей численности сотрудников. Отдельное требование касается заместителей руководителей федеральных органов исполнительной власти: каждый из них должен координировать работу не менее двух департаментов или управлений.При этом в особых случаях могут принять решение отклонить установленные параметры. Такие полномочия получит специальная подкомиссия по вопросам оптимизации структуры и численности федеральных органов исполнительной власти правительственной комиссии по административной реформе."Предложения об оптимизации структуры и штатной численности руководители федеральных министерств и ведомств должны направить в аппарат правительства и Минфин до 20 ноября", — добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20201106/pravitelstvo-1583363312.html

https://ria.ru/20201112/zadachi-1584255285.html

https://ria.ru/20201113/pravitelstvo-1584541936.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин, экономика, михаил мишустин