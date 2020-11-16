Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201116/mishustin-1584792197.html
Мишустин назвал сроки начала реформы системы госуправления
Мишустин назвал сроки начала реформы системы госуправления
Реформа системы государственного управления начнется 1 января и должна занять три месяца, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. РИА Новости, 16.11.2020
2020-11-16T11:18
2020-11-16T14:31
владимир путин
экономика
михаил мишустин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/10/1584793247_0:248:3178:2036_1400x0_80_0_0_bb3fd635c3b960dff70ccb16831a7e77.jpg
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Реформа системы государственного управления начнется 1 января и должна занять три месяца, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.По словам председателя правительства, нужно быстро и качественно настроить систему госуправления в соответствии с поручениями президента."Важно наладить надежный и эффективный механизм обратной связи между людьми и государством, чтобы каждый, кому требуется помощь, мог напрямую обратиться в ведомство или к должностному лицу, от которого зависит решение его проблемы, а главное — оперативно получить ответ на свое обращение, добиться результата", — добавил глава кабмина.Он также напомнил, что около 20 процентов должностей в федеральных органах исполнительной власти на сегодня вакантны. Оптимизацией кадрового состава займется специальная рабочая группа.Как отметили в пресс-службе правительства, штаты центральных аппаратов федеральных органов с января следующего года планируют сократить на пять процентов, территориальных органов — на десять. Освободившиеся средства при этом останутся в фондах оплаты труда.Согласно новым требованиям, в структурных подразделениях министерств должны работать не менее 40 человек, в службах и агентствах — не менее 25, отделах в составе департамента или управления — не менее пяти, самостоятельных отделах — не менее десяти. Для обеспечивающих подразделений установят лимит: не более 30 процентов общей численности сотрудников. Отдельное требование касается заместителей руководителей федеральных органов исполнительной власти: каждый из них должен координировать работу не менее двух департаментов или управлений.При этом в особых случаях могут принять решение отклонить установленные параметры. Такие полномочия получит специальная подкомиссия по вопросам оптимизации структуры и численности федеральных органов исполнительной власти правительственной комиссии по административной реформе."Предложения об оптимизации структуры и штатной численности руководители федеральных министерств и ведомств должны направить в аппарат правительства и Минфин до 20 ноября", — добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20201106/pravitelstvo-1583363312.html
https://ria.ru/20201112/zadachi-1584255285.html
https://ria.ru/20201113/pravitelstvo-1584541936.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/10/1584793247_0:259:2385:2048_1400x0_80_0_0_cebf577a29e3c2be49b9b22a10ef50f6.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир путин, экономика, михаил мишустин

Мишустин назвал сроки начала реформы системы госуправления

11:18 16.11.2020 (обновлено: 14:31 16.11.2020)
 
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами РФ в режиме видеоконференции
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами РФ в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Реформа системы государственного управления начнется 1 января и должна занять три месяца, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
"Сроки проведения административной реформы неоднократно переносились по разным причинам, в том числе из-за ситуации с коронавирусом. Откладывать реформу больше нельзя", — сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.
По словам председателя правительства, нужно быстро и качественно настроить систему госуправления в соответствии с поручениями президента.
"Важно наладить надежный и эффективный механизм обратной связи между людьми и государством, чтобы каждый, кому требуется помощь, мог напрямую обратиться в ведомство или к должностному лицу, от которого зависит решение его проблемы, а главное — оперативно получить ответ на свое обращение, добиться результата", — добавил глава кабмина.
Он также напомнил, что около 20 процентов должностей в федеральных органах исполнительной власти на сегодня вакантны. Оптимизацией кадрового состава займется специальная рабочая группа.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
6 ноября, 13:45
Путин подписал закон о новом порядке формирования правительства
Как отметили в пресс-службе правительства, штаты центральных аппаратов федеральных органов с января следующего года планируют сократить на пять процентов, территориальных органов — на десять. Освободившиеся средства при этом останутся в фондах оплаты труда.
Согласно новым требованиям, в структурных подразделениях министерств должны работать не менее 40 человек, в службах и агентствах — не менее 25, отделах в составе департамента или управления — не менее пяти, самостоятельных отделах — не менее десяти. Для обеспечивающих подразделений установят лимит: не более 30 процентов общей численности сотрудников. Отдельное требование касается заместителей руководителей федеральных органов исполнительной власти: каждый из них должен координировать работу не менее двух департаментов или управлений.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами РФ - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
12 ноября, 12:18Распространение нового коронавируса
Мишустин рассказал о новых задачах правительства
При этом в особых случаях могут принять решение отклонить установленные параметры. Такие полномочия получит специальная подкомиссия по вопросам оптимизации структуры и численности федеральных органов исполнительной власти правительственной комиссии по административной реформе.
"Предложения об оптимизации структуры и штатной численности руководители федеральных министерств и ведомств должны направить в аппарат правительства и Минфин до 20 ноября", — добавили в пресс-службе.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит заседание президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
13 ноября, 18:41
В правительстве объяснили перераспределение обязанностей вице-премьеров
 
Владимир ПутинЭкономикаМихаил Мишустин
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:58В Ереване ограбили офис авиакомпании Armenia
18:54Губернатор Петербурга призвал не скупать антибиотики, как гречку
18:42Эксперт прокомментировал слова Тихановской об отключении Минска от SWIFT
18:40Митингующие в Ереване оппозиционеры направились к генпрокуратуре и МИД
18:36Стало известно о новой "побочке" вакцины Pfizer от коронавируса
18:33Эксперт оценил возможность укрепления договоренностей по Карабаху
18:27Коронавирус ежедневно выявляют у почти 70 московских учителей
18:22Toyota отозвала из России почти 70 тысяч автомобилей
18:17Суд в Минске не удовлетворил жалобу на продление ареста Знака
18:13В Москве школьницу избили при прохождении квеста
18:06На митинге в Ереване представили план действий оппозиции
18:06Путин обсудил с Нетаньяху сотрудничество по вакцине от COVID-19
18:04В Рособрнадзоре поддержали лицензирование онлайн-образования
18:01На Тенерифе ужесточили правила посещения баров и пляжей
17:57Президент Австрии назвал победу Санду на выборах в Молдавии впечатляющей
17:55Трамп назвал пересчет голосов в Джорджии фальшивым
17:53Суд арестовал подозреваемого в убийстве школьницы в Асбесте
17:51Трамп и Байден оценили данные о второй американской вакцине от COVID-19
17:51В Мордовии ребенок выжил, упав с пятого этажа
17:46Алиев посетил взятые под контроль Баку города в Карабахе
Лента новостейМолния