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Военнослужащие на дороге в районе города Карвачар
Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201116/mirotvortsy-1584765920.html
В Ереван прибыли 20 самолетов с российскими миротворцами
В Ереван прибыли 20 самолетов с российскими миротворцами
В Ереван прибыли новая партия российской бронетехники и часть миротворцев. РИА Новости, 16.11.2020
2020-11-16T07:08
2020-11-16T09:27
ситуация в нагорном карабахе
никол пашинян
воздушно-космические силы россии
ан-124
ил-76
ильхам алиев
владимир путин
нагорно-карабахская республика
азербайджан
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. В Ереван прибыли новая партия российской бронетехники и часть миротворцев."Очередные 18 самолетов Ил-76 и два самолета Ан-124 "Руслан" военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил России с техникой и личным составом 15-й миротворческой бригады, направленным в Армению для участия в проведении миротворческой операции в зоне нагорнокарабахского конфликта, совершили посадку на аэродромах города Ереван. Российские военнослужащие произвели разгрузку материальных средств, вооружения и военной техники", — говорится в сообщении Минобороны.В течение суток самолеты ВКС России доставили в Армению 58 единиц техники: бронетранспортеры, грузовые автомобили повышенной проходимости, автоцистерны, экскаваторы.Обострение ситуации в Нагорном Карабахе началось 27 сентября. Армения и Азербайджан возложили ответственность за эскалацию друг на друга. Все участники конфликта объявили полную или частичную мобилизацию, начались бои.За полтора месяца стороны предприняли три безуспешные попытки прекратить огонь. В ночь на 10 ноября Москва, Ереван и Баку подписали четвертый документ. По нему азербайджанские и армянские военные прекращают боевые действия, останавливаются на занятых позициях и обмениваются пленными. Армения должна вернуть Азербайджану Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, разместятся российские миротворцы. Группировка составит 1960 военных со стрелковым оружием, 90 бронетранспортеров, 380 автомобилей и другой техники.
https://ria.ru/20201114/mirotvortsy-1584632513.html
нагорно-карабахская республика
азербайджан
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
В самолет Ан-124 "Руслан" погрузили и отправили в Армению российских миротворцев и технику
В самолет Ан-124 "Руслан" погрузили и отправили в Армению российских миротворцев и технику. В Ереван уже прибыло два самолета Ан-124 "Руслан" и 18 самолетов Ил-76 российской военно-транспортной авиации.
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никол пашинян, воздушно-космические силы россии, ан-124, ил-76, ильхам алиев, владимир путин, нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире

В Ереван прибыли 20 самолетов с российскими миротворцами

07:08 16.11.2020 (обновлено: 09:27 16.11.2020)
 
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. В Ереван прибыли новая партия российской бронетехники и часть миротворцев.
"Очередные 18 самолетов Ил-76 и два самолета Ан-124 "Руслан" военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил России с техникой и личным составом 15-й миротворческой бригады, направленным в Армению для участия в проведении миротворческой операции в зоне нагорнокарабахского конфликта, совершили посадку на аэродромах города Ереван. Российские военнослужащие произвели разгрузку материальных средств, вооружения и военной техники", — говорится в сообщении Минобороны.
В течение суток самолеты ВКС России доставили в Армению 58 единиц техники: бронетранспортеры, грузовые автомобили повышенной проходимости, автоцистерны, экскаваторы.
Обострение ситуации в Нагорном Карабахе началось 27 сентября. Армения и Азербайджан возложили ответственность за эскалацию друг на друга. Все участники конфликта объявили полную или частичную мобилизацию, начались бои.
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За полтора месяца стороны предприняли три безуспешные попытки прекратить огонь. В ночь на 10 ноября Москва, Ереван и Баку подписали четвертый документ. По нему азербайджанские и армянские военные прекращают боевые действия, останавливаются на занятых позициях и обмениваются пленными.
Армения должна вернуть Азербайджану Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, разместятся российские миротворцы. Группировка составит 1960 военных со стрелковым оружием, 90 бронетранспортеров, 380 автомобилей и другой техники.
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Ситуация в Нагорном КарабахеНикол ПашинянВоздушно-космические силы РоссииАн-124Ил-76Ильхам АлиевВладимир ПутинНагорно-Карабахская РеспубликаАзербайджанАрменияВ мире
 
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