https://ria.ru/20201116/mirotvortsy-1584765920.html

В Ереван прибыли 20 самолетов с российскими миротворцами

В Ереван прибыли 20 самолетов с российскими миротворцами

В Ереван прибыли новая партия российской бронетехники и часть миротворцев. РИА Новости, 16.11.2020

2020-11-16T07:08

2020-11-16T07:08

2020-11-16T09:27

ситуация в нагорном карабахе

никол пашинян

воздушно-космические силы россии

ан-124

ил-76

ильхам алиев

владимир путин

нагорно-карабахская республика

азербайджан

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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. В Ереван прибыли новая партия российской бронетехники и часть миротворцев."Очередные 18 самолетов Ил-76 и два самолета Ан-124 "Руслан" военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил России с техникой и личным составом 15-й миротворческой бригады, направленным в Армению для участия в проведении миротворческой операции в зоне нагорнокарабахского конфликта, совершили посадку на аэродромах города Ереван. Российские военнослужащие произвели разгрузку материальных средств, вооружения и военной техники", — говорится в сообщении Минобороны.В течение суток самолеты ВКС России доставили в Армению 58 единиц техники: бронетранспортеры, грузовые автомобили повышенной проходимости, автоцистерны, экскаваторы.Обострение ситуации в Нагорном Карабахе началось 27 сентября. Армения и Азербайджан возложили ответственность за эскалацию друг на друга. Все участники конфликта объявили полную или частичную мобилизацию, начались бои.За полтора месяца стороны предприняли три безуспешные попытки прекратить огонь. В ночь на 10 ноября Москва, Ереван и Баку подписали четвертый документ. По нему азербайджанские и армянские военные прекращают боевые действия, останавливаются на занятых позициях и обмениваются пленными. Армения должна вернуть Азербайджану Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, разместятся российские миротворцы. Группировка составит 1960 военных со стрелковым оружием, 90 бронетранспортеров, 380 автомобилей и другой техники.

https://ria.ru/20201114/mirotvortsy-1584632513.html

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

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В самолет Ан-124 "Руслан" погрузили и отправили в Армению российских миротворцев и технику В самолет Ан-124 "Руслан" погрузили и отправили в Армению российских миротворцев и технику. В Ереван уже прибыло два самолета Ан-124 "Руслан" и 18 самолетов Ил-76 российской военно-транспортной авиации. 2020-11-16T07:08 true PT1M00S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

никол пашинян, воздушно-космические силы россии, ан-124, ил-76, ильхам алиев, владимир путин, нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире