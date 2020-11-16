https://ria.ru/20201116/mirotvortsy-1584765920.html
В Ереван прибыли 20 самолетов с российскими миротворцами
В Ереван прибыли 20 самолетов с российскими миротворцами
В Ереван прибыли новая партия российской бронетехники и часть миротворцев. РИА Новости, 16.11.2020
2020-11-16T07:08
2020-11-16T07:08
2020-11-16T09:27
ситуация в нагорном карабахе
никол пашинян
воздушно-космические силы россии
ан-124
ил-76
ильхам алиев
владимир путин
нагорно-карабахская республика
азербайджан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/10/1584769743_0:0:640:360_1400x0_80_0_0_22cbf14abd2d6aeb0a5a9e52501945f8.jpg
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. В Ереван прибыли новая партия российской бронетехники и часть миротворцев."Очередные 18 самолетов Ил-76 и два самолета Ан-124 "Руслан" военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил России с техникой и личным составом 15-й миротворческой бригады, направленным в Армению для участия в проведении миротворческой операции в зоне нагорнокарабахского конфликта, совершили посадку на аэродромах города Ереван. Российские военнослужащие произвели разгрузку материальных средств, вооружения и военной техники", — говорится в сообщении Минобороны.В течение суток самолеты ВКС России доставили в Армению 58 единиц техники: бронетранспортеры, грузовые автомобили повышенной проходимости, автоцистерны, экскаваторы.Обострение ситуации в Нагорном Карабахе началось 27 сентября. Армения и Азербайджан возложили ответственность за эскалацию друг на друга. Все участники конфликта объявили полную или частичную мобилизацию, начались бои.За полтора месяца стороны предприняли три безуспешные попытки прекратить огонь. В ночь на 10 ноября Москва, Ереван и Баку подписали четвертый документ. По нему азербайджанские и армянские военные прекращают боевые действия, останавливаются на занятых позициях и обмениваются пленными. Армения должна вернуть Азербайджану Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, разместятся российские миротворцы. Группировка составит 1960 военных со стрелковым оружием, 90 бронетранспортеров, 380 автомобилей и другой техники.
https://ria.ru/20201114/mirotvortsy-1584632513.html
нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/10/1584769743_81:0:561:360_1400x0_80_0_0_e65108ec7e0271815e34d9cf9a27d485.jpg
В самолет Ан-124 "Руслан" погрузили и отправили в Армению российских миротворцев и технику
В самолет Ан-124 "Руслан" погрузили и отправили в Армению российских миротворцев и технику. В Ереван уже прибыло два самолета Ан-124 "Руслан" и 18 самолетов Ил-76 российской военно-транспортной авиации.
2020-11-16T07:08
true
PT1M00S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
никол пашинян, воздушно-космические силы россии, ан-124, ил-76, ильхам алиев, владимир путин, нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире