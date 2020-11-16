В Минске проходит очередная акция протеста пенсионеров
МИНСК, 16 ноя - РИА Новости. Белорусские пенсионеры в понедельник проводят очередную несанкционированную акцию протеста в Минске, передает корреспондент РИА Новости.
Акция протеста "марш пенсионеров" традиционно проходит по понедельникам в виде шествия по центральному проспекту Минска – проспекту Независимости. Шествие стартовало от начала проспекта возле Красного костела и направляется по своему обычному маршруту – до площади Якуба Коласа. Визуально в несанкционированном массовом мероприятии участвуют несколько сотен человек, но по ходу шествия к нему присоединяются новые люди.
Многие из пенсионеров несут оппозиционную бело-красно-белую символику – зонтики, флаги, ленточки. Участники шествия скандируют антиправительственные лозунги.
Перед акцией протеста силовики установили металлические заграждения на площади Независимости и закрыли выход на проспект возле гостиницы "Минск", однако колонна смогла миновать заграждения.
В понедельник в Белоруссии сотый день протестов.
Массовые протестные акции оппозиции начались в Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская, требует назначения новых выборов. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.-