https://ria.ru/20201116/minsk-1584837780.html

В Минске проходит очередная акция протеста пенсионеров

В Минске проходит очередная акция протеста пенсионеров

Белорусские пенсионеры в понедельник проводят очередную несанкционированную акцию протеста в Минске, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 16.11.2020

2020-11-16T14:29

2020-11-16T14:29

2020-11-16T14:29

протесты в белоруссии

светлана тихановская

александр лукашенко

минск

белоруссия

в мире

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МИНСК, 16 ноя - РИА Новости. Белорусские пенсионеры в понедельник проводят очередную несанкционированную акцию протеста в Минске, передает корреспондент РИА Новости.Акция протеста "марш пенсионеров" традиционно проходит по понедельникам в виде шествия по центральному проспекту Минска – проспекту Независимости. Шествие стартовало от начала проспекта возле Красного костела и направляется по своему обычному маршруту – до площади Якуба Коласа. Визуально в несанкционированном массовом мероприятии участвуют несколько сотен человек, но по ходу шествия к нему присоединяются новые люди.Многие из пенсионеров несут оппозиционную бело-красно-белую символику – зонтики, флаги, ленточки. Участники шествия скандируют антиправительственные лозунги.Перед акцией протеста силовики установили металлические заграждения на площади Независимости и закрыли выход на проспект возле гостиницы "Минск", однако колонна смогла миновать заграждения.В понедельник в Белоруссии сотый день протестов.Массовые протестные акции оппозиции начались в Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская, требует назначения новых выборов. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.-

https://ria.ru/20201116/tikhanovskaya-1584826638.html

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минск

белоруссия

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светлана тихановская, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире