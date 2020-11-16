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Акция протеста оппозиции в Минске
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201116/minsk-1584837780.html
В Минске проходит очередная акция протеста пенсионеров
В Минске проходит очередная акция протеста пенсионеров
Белорусские пенсионеры в понедельник проводят очередную несанкционированную акцию протеста в Минске, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 16.11.2020
2020-11-16T14:29
2020-11-16T14:29
протесты в белоруссии
светлана тихановская
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
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МИНСК, 16 ноя - РИА Новости. Белорусские пенсионеры в понедельник проводят очередную несанкционированную акцию протеста в Минске, передает корреспондент РИА Новости.Акция протеста "марш пенсионеров" традиционно проходит по понедельникам в виде шествия по центральному проспекту Минска – проспекту Независимости. Шествие стартовало от начала проспекта возле Красного костела и направляется по своему обычному маршруту – до площади Якуба Коласа. Визуально в несанкционированном массовом мероприятии участвуют несколько сотен человек, но по ходу шествия к нему присоединяются новые люди.Многие из пенсионеров несут оппозиционную бело-красно-белую символику – зонтики, флаги, ленточки. Участники шествия скандируют антиправительственные лозунги.Перед акцией протеста силовики установили металлические заграждения на площади Независимости и закрыли выход на проспект возле гостиницы "Минск", однако колонна смогла миновать заграждения.В понедельник в Белоруссии сотый день протестов.Массовые протестные акции оппозиции начались в Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская, требует назначения новых выборов. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.-
https://ria.ru/20201116/tikhanovskaya-1584826638.html
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светлана тихановская, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире

В Минске проходит очередная акция протеста пенсионеров

14:29 16.11.2020
 
© REUTERS / StringerАкция протеста в Минске
Акция протеста в Минске - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
© REUTERS / Stringer
Читать ria.ru в
МИНСК, 16 ноя - РИА Новости. Белорусские пенсионеры в понедельник проводят очередную несанкционированную акцию протеста в Минске, передает корреспондент РИА Новости.
Акция протеста "марш пенсионеров" традиционно проходит по понедельникам в виде шествия по центральному проспекту Минска – проспекту Независимости. Шествие стартовало от начала проспекта возле Красного костела и направляется по своему обычному маршруту – до площади Якуба Коласа. Визуально в несанкционированном массовом мероприятии участвуют несколько сотен человек, но по ходу шествия к нему присоединяются новые люди.
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Многие из пенсионеров несут оппозиционную бело-красно-белую символику – зонтики, флаги, ленточки. Участники шествия скандируют антиправительственные лозунги.
Перед акцией протеста силовики установили металлические заграждения на площади Независимости и закрыли выход на проспект возле гостиницы "Минск", однако колонна смогла миновать заграждения.
В понедельник в Белоруссии сотый день протестов.
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Массовые протестные акции оппозиции начались в Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская, требует назначения новых выборов. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.-
 
Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяАлександр ЛукашенкоМинскБелоруссияВ мире
 
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