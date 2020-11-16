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На Аляске пассажирский самолет сбил медведя при посадке
На Аляске пассажирский самолет сбил медведя при посадке
Самолет авиакомпании Alaska Airlines сбил медведя во время приземления на Аляске, животное погибло, воздушное судно получило повреждения, сообщает местное... РИА Новости, 16.11.2020
2020-11-16T11:03
2020-11-16T11:03
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Самолет авиакомпании Alaska Airlines сбил медведя во время приземления на Аляске, животное погибло, воздушное судно получило повреждения, сообщает местное издание Anchorage Daily News.Инцидент произошел в субботу во время приземления в аэропорту Якутат. Как сообщил начальник отдела по связям с общественностью департамента транспорта штата Аляска Сэм Дапчевич, за 10 минут до посадки Boeing 737-700 сотрудники аэропорта очистили взлетно-посадочную полосу. Однако во время посадки пилоты лайнера заметили двух бегущих медведей."Переднее колесо шасси не задело медведей, но капитан (воздушного судна) почувствовал удар слева после того, как медведи пробежали под самолетом", - заявили в авиакомпании. Как сообщается, в результате инцидента погибла медведица, тогда как медвежонок остался навредим.По данным издания, никто из членов экипажа самолета и пассажиров не пострадал. Как сообщается, в результате происшествия был поврежден капот левого двигателя. В авиакомпании заявили, что устранение повреждения займет несколько дней.Представитель департамента транспорта штата заявил, что ранее бывали случаи, когда самолеты сбивали при посадке на Аляске оленей, гусей и других животных, однако это первый подобный случай с медведем.
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boeing 737, аляска, в мире

На Аляске пассажирский самолет сбил медведя при посадке

11:03 16.11.2020
 
© Flickr / InSapphoWeTrustСамолет Boeing 737-800 авиакомпании Alaska Airlines
Самолет Boeing 737-800 авиакомпании Alaska Airlines - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
© Flickr / InSapphoWeTrust
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Самолет авиакомпании Alaska Airlines сбил медведя во время приземления на Аляске, животное погибло, воздушное судно получило повреждения, сообщает местное издание Anchorage Daily News.
Инцидент произошел в субботу во время приземления в аэропорту Якутат. Как сообщил начальник отдела по связям с общественностью департамента транспорта штата Аляска Сэм Дапчевич, за 10 минут до посадки Boeing 737-700 сотрудники аэропорта очистили взлетно-посадочную полосу. Однако во время посадки пилоты лайнера заметили двух бегущих медведей.
"Переднее колесо шасси не задело медведей, но капитан (воздушного судна) почувствовал удар слева после того, как медведи пробежали под самолетом", - заявили в авиакомпании. Как сообщается, в результате инцидента погибла медведица, тогда как медвежонок остался навредим.
По данным издания, никто из членов экипажа самолета и пассажиров не пострадал. Как сообщается, в результате происшествия был поврежден капот левого двигателя. В авиакомпании заявили, что устранение повреждения займет несколько дней.
Представитель департамента транспорта штата заявил, что ранее бывали случаи, когда самолеты сбивали при посадке на Аляске оленей, гусей и других животных, однако это первый подобный случай с медведем.
 
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